Büyük rezalet. Ölen iki buçuk aylık bebeğin kanında uyuşturucu çıktı

İstanbul Fatih'te bundan 21 ay önce kaldırıldığı hastanede ölen 2,5 aylık Yusuf bebekle ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı. O gerçek, adli tıp raporunda gözler önüne serildi. Küçücük bedenden alınan kan örneklerinde uyuşturucuya rastlandı.

HER ŞEY ADLİ TIP RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'un Fatih ilçesinde, 1 yıl 9 ay önce yaşamını yitiren bebeğin kanında metamfetamin bulundu. 13 Nisan 2022 tarihinde, Fas uyruklu anne C. E. O., 2,5 aylık bebeğine süt verdiği, daha sonra da uyuttuğu ifadesini verdi. Sabah saat 04.00 sularında uyanan C. E. O., bebeğini salonda yüzüstü ve morarmış bir şekilde buldu. Ülke dışında bulunan ve ifadesinde bazı zamanlarda evinde kaldığını belirttiği kocasının arkadaşının da salonda uyuduğunu gören kadın, önce adama ne olduğunu sordu. Kocasının arkadaşı olan C. C.’nin rahat davranışlarını gördükten sonra da kocasının başka bir arkadaşını arayarak bebeğini hemen hastaneye götürdü. 2, 5 yaşındaki bebek, kurtarılamadı. Bunun üzerine anne, C.C.‘yi şikayet etti.

Anne C. E. O., polis merkezinde verdiği ifadesinde, olayın gerçekleştiği geceden 4 gün önce evin anahtarını C. C.’ye verdiğini, bebeğiyle uyurken şahsın evde bulunmadığını, gece 04. 00 sıralarında uyandığında bebeğinin yanında değil salonda olduğunu ve C. C.’nin bebeğini öldürdüğünü söyledi.

ŞİKAYET ÜZERİNE APARTMAN KAYITLARI İNCELENDİ

Olayın yaşandığı günün kamera kayıtları incelendiğinde annenin saat 1851 sıralarında binanın içine girdiği, saat 04.32 sıralarında ise binadan ayrıldığı fark edildi. Saat 04. 39 sıralarında 3 erkeğin apartmanın içine girdiği, saat 04.42 sularında içeri giren erkeklerden birinin telefonla konuşarak dışarı çıktığı, saat 05. 47’de ise diğer iki erkeğin dışarı çıktığı ve birinin kucağında bebek olduğu görüldü. Annenin ise peşlerinden koştuğu fark edildi. Annenin polise vermiş olduğu ifadeyle , ele geçirilen görüntülerin çelişmesi yüzünden anne şüpheli olarak gözaltına alındı.

Bunun üzerine anne C. E. O., olayın yaşandığı gün evde kimsenin olmadığını, 00. 10 sıralarında bebeğe süt verdiğini ve uyuduklarını, daha sonra C. C.’nin eve geldiğini ve bebeği kucağından düşürdüğünü tahmin ettiğini söyledi.

BEBEĞİN KANINDA METAMFETAMİN BULUNDU

Bebeğe yapılan otopside, kanında uyuşturucu maddelerden biri olan matamfetamin, idrarında ise amfetamin ve ilaçların etken maddelerinden biri olan lidokain bulundu. Bebeğin göz içinden alınan örneklerde de metamfetamin bulunduğu öğrenildi. Otopsi sonucuyla birlikte, bebeğin uyuşturucu madde zehirlenmesi nedeniyle vefat ettiği anlaşıldı. Ev aramasında bulunan mamalarda uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

SAVCILIK BEBEĞİ ZEHİRLEDİKLERİ GEREKÇESİYLE DAVA AÇTI

Otopsi raporunun çıkmasıyla birlikte, savcılık C. C. hakkında tutuklama kararı çıkardı. Annenin savcılıkta verdiği ifade de, hamile kalmadan önce uyuşturucu kullandığını fakat bebeği doğunca bıraktığını söylediği kaydedildi. Ayrıca C. C.’nin de uyuşturucu kullandığını ama evde içmediğini, bebeğini kendisinin öldürmediğini söyledi. İfadesinin ardından C. E. O. 1 Mart 2023 tarihinde tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Savcılık her iki sanığa da, bebeğe uyuşturucu madde verdikleri gerekçesi ve ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açtı.

ANNE SÜTÜYLE GEÇMİŞ OLABİLİR

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, bebeğe, ölümünden ne kadar önce uyuşturucu verilmiş olabileceği konusunda Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu bir rapor hazırladı.

Söz konusu raporda, bebeğin saat 05. 00’dan önceki 6 saat içinde öldüğü, uyuşturucunun anne sütüyle bebeğe geçmiş olabileceği ya da sulandırılarak ağız yoluyla verilebileceği iletildi.

DİĞER ZANLI DA YAKALANDI

28 Eylül 2023 tarihinde, davanın diğer zanlısı C. C.’de yakalandı. C. C. verdiği ifade de, annenin uyuşturucu kullandığını, bazı günler üç gün boyunca uyuyamadığını söylediği belirtildi. C. C. ifadesinde olayla ilgili, “Olay günü gece saat 02.00 - 03.00 arası bir saatte gittiğimi hatırlıyorum, dışarıda hap ve esrar kullanmıştım. Eve gittim, evde de esrar kullanmak için sararken uyuyup kalmışım. Eve gittiğimde diğer sanık odada uyuyordu, bebek de yanında yatıyordu, odanın kapısı açıktı, oradan baktım ve salona geçtim. Onun evi benim evim gibiydi. Gece çocuğa el sürmedim. Çocuğun ne şekilde öldüğünü bilmiyorum. Bebeği yerde görmedim" söyleminde bulundu.

DAVANIN 6. DURUŞMASINDA TANIK DİNLENDİ

12 Aralık 2023 tarihinde görülen davanın 6. Duruşmasında, sanık C. C.’nin sevgilisi F.S. cezaevinden mahkemeye tanık olarak geldi. Sanığın olay sabahı kendisini aradığını ve çocuğun öldüğünü söylediğini iletti. Ayrıca kendisinin ve C. C.’nin uyuşturucu kullandığını ama annenin hamileyken uyuşturucu kullandığını görmediğini ve bebeği bakması için kendisine ya da C. C.’ye hiç vermediğini de iletti.

Davanın son duruşmasında anne C.E.O., "Asıl mağdur benim, bebeğim öldü, uzun süredir tutukluyum, tahliyemi isterim" derken, C.C. ise bebeğin ölümüyle ilgisi olmadığını söyleyerek "Tahminime göre diğer sanık gece uyurken çocuğun üzerine yattı, çocuk ölünce de bu hikayeyi uydurdu. Tahliyemi talep ederim" şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme başkanı suç niteliğinin “taksirle öldürme”ye dönüşebileceğini söyledi ve sanıklara ek savunma hakkı verdi. Sanıklara yurtdışına çıkma yasağı getirilmesine ve her hafta karakola imza atmaları koşuluyla serbest bırakılmalarına karar verildi.