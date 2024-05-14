HAMAS'ın nasıl bir terör örgütü olduğunu yıllar önce Mehmet Ali Birand anlatmıştı

Filistinlilerin İsrail’e karşı sürdürdüğü direniş uzun yıllardır devam ederken son aylarda Gazze’de yaşananlar adeta bir insanlık dramına dönüştü. Hamas’ın 8 Ekim’de İsrail’e gerçekleştirdiği saldırı sonrası Gazze adeta yerle bir oldu. Gazze’de 30 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken milyonlarca sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail’in Gazze’deki saldırıları sonrası başta ABD olmak üzere tüm dünyadan İsrail’e tepkiler yükselirken ilk saldırıyı yapan taraf olan HAMAS'ın durumu bir kez daha tartışma konusu oldu.

Mehmet Ali Birand’ın sunduğu 32. Gün programında HAMAS'ın nasıl bir terör örgütü olduğu yıllar önce anlatılmıştı. 1994 yılında yayınlanan program için Gazze’ye giden gazeteci Mithat Bereket, HAMAS'ın nasıl kurulduğunu, örgüt yapısını ve Filistin direnişindeki konumunu gözler önüne serdi.

TANSU ÇİLLER’İ TEHDİT ETTİLER

Mehmet Ali Birand, programın açılışında herkes İsrail ile Filistin arasında barış isterken bir Hamas’ın bunun tam tersini istediğinin altını çizdi. Birand, HAMAS'ın Tansu Çiller’i Gazze ziyareti nedeniyle tehdit ettiğinin altını çizerek, örgütün, amansızca saldırdığını ve intihar komandoları ile halkı bombaladığını söyledi.

Gazze’ye giden Mithat Bereket, HAMAS hakkında kitap yazan bir Arap ile birlikte Hamas’ın nasıl kurulduğunu anlattı. Programda aktarılan bilgilere göre HAMAS, 1988 yılında Gazze’deki Cibaliye kampında kuruldu. HAMAS'ın kurulmasından 1 yıl önce ise Filistin Kurtuluş Örgütü, aynı kampta ‘intifadayı’ başlatmıştı.

İSLAM DEVLETİ KURMAK İSTİYORLAR

HAMAS, İsrail’e barışı tamamen reddederken, İsraillilerin Filistin topraklarında hiçbir haklarının olmadığını savunuyor. HAMAS, Filistin Kurtuluş Örgütü lideri ve Filistin direnişinin lideri olan Yaser Arafat’ın İsrail ile yaptığı barış görüşmelerinin tamamen karşısında duruyor. Gazze ve çevresindeki fakir ve eğitimsiz insanları etrafında toplayan HAMAS bir İslam devleti kurmayı hedefliyor.

Mithat Bereket’in aktardığına göre HAMAS'ın örgütlenme sistemi diğer terör örgütlerinde olduğu gibi ‘Piramit şeması’ şeklinde değil, farklı paralel gruplar ve grupların kendi liderleri bulunmasından ötürü İsrail’in Hamas’ı hiçbir zaman tam olarak çökertemediği belirtiliyor. İsrail güçleri Hamas’ın bir liderini öldürdüğünde ya da yakaladığında sadece o grubun ortadan kalktığı öğrenildi.

Mithat Bereket, HAMAS'ın liderlerinin çoğunun din adamı şeyh olduğunu söyledi. Şeyhlerin Kuran’ı kendilerine göre yorumladığını belirten Bereket, böylece saldırıları dini açıdan meşru hale getirdiklerini vurguladı.

Programda HAMAS'ın Filistin direnişinin sembol isimlerinden olan ve Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat’ın tamamen karşısında olduğu vurgulandı. O dönemde HAMAS'ın yükselişte olduğu belirtilirken, Arafat’ın Gazze’ye bir ziyareti sırasında HAMAS taraftarlarının Arafat’a gösterdiği sert tepki örnek olarak gösterildi. Arafat’ın da HAMAS'ı bölgede barışın sağlanmasına karşı büyük bir tehdit olarak gördüğünün altı çizildi.