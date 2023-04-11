Hamdi Yılmaz Keçiörengücü'nün hedefini açıkladı

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 3-2 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



"TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Göztepe'ye yenilerek sahalarından puansız ayrıldıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: "İlk yarı kötü başladık. Gol olduktan sonra ikinci golü yememek için birtakım değişiklikler yaptık. Oyunda sistem değişikliğine gittik. 2-2'yi yakaladıktan sonra tam hücum üstünlüğünü aldığımız bir dönemde üçüncü golü yedik. Play-off şansımızı hala devam ettiriyoruz. Bugün yenmiş olsaydık play-off'ta bir adım öne geçmiş olacaktık. Bundan sonraki maçlarda puan kaybına tahammülümüz yok. İnşallah play-off'un içinde olacağız." (AA)