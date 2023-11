Hamile hanımların dikkatine

Gebelik dönemi boyunca hatta gebelik planlarken dahi anne adayının ve bebeğin risk değerlendirmesinin yapılması için perinatolojik muayenelerin büyük önem taşıdığını belirten Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cihan Çetin, “Anne adaylarına özellikle 11-14. ve 20-22. hafta aralığındaki muayenelerini ihmal etmemelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cihan Çetin, halk arasında riskli gebelikler uzmanlığı olarak bilinen Perinotoloji branşına sadece riskli gebelik durumlarında değil, tüm gebeliklerde başvurulabileceğini belirtti.

Tüm gebelerin hatta ailede genetik hastalıklar gibi birtakım risk faktörleri olan ve gebelik planlayan tüm kadınların perinatoloji birimine başvurabileceğini dile getiren Doç. Dr. Cihan Çetin, “Gebelik öncesi birtakım danışmanlıkların verilmesi, gerekli testlerin yapılması sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmek için çok önemlidir. Bazı durumlarda gebelik öncesi yapılabilecek çok küçük müdahalelerle gebelik süreci oldukça rahatlatılabilmektedir. Ayrıca ailesinde genetik hastalıkları olan veya bazı genetik hastalıklar açısından taşıyıcılık testleri yaptırmak isteyen çiftlerin de yönlendirilmelerinde perinatolojik değerlendirme büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

Gebelikte çeşitli dönemlerde tüm gebelerin perinatolojik değerlendirmeden geçmelerinin çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Cihan Çetin, bu dönemlerden en önemlilerinin 11-14. hafta aralığı ve 20-22. hafta aralığı olduğunun altını çizdi.



ERKEN TANI O HAFTALAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

11-14. hafta aralığında bebekteki bazı anomalilerin erken tanısı konabildiğini, bazı genetik hastalıklar açısından şüphe uyandıracak belirtilerin varlığında erken genetik testler yapılabildiğini işaret eden Doç. Dr. Cihan Çetin, “Ayrıca bu dönemde down sendromu taraması isteyen gebelere ikili test de yapılabilmektedir. Bu dönemde yapılan değerlendirmelerden sadece biri olan ense kalınlığı ölçümünün bile çok fazla teknik detayı vardır ve çok dikkatli ellerde yapılmalıdır” şeklinde konuştu.



BU HATAYA DÜŞMEMEK GEREKİYOR



Doç. Dr. Cihan Çetin, ailelerin bu dönemde en sık yaptıkları hatanın sadece Down sendromu taraması için fetal DNA testi yaptırmak olduğunu, perinatolojik değerlendirmeyi ihmal ettiklerini belirtti. Doç. Dr. Çetin, “11.-14. hafta aralığında sadece Down sendromu taraması yapılmamakta, diğer bazı anomaliler ve problemler de taranmaktadır. Fetal DNA testi sadece bazı genetik hastalıklar açısından size risk durumunuzu bildirir. Dolayısıyla, fetal DNA testi yapılmış olsa bile, tüm gebelerin bu dönemde perinatolojik değerlendirmeden geçmeleri çok önemlidir” açıklamasında bulundu.

BEBEĞE AİT ORGANLARIN ÖLÇÜMLERİ

Diğer önemli perinatolojik değerlendirme döneminin 20-22. gebelik haftaları arası olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Cihan Çetin, bu dönemde yapılan değerlendirmelerin amaçlarını şöyle anlattı:

“Bu dönemde bebeğe ait organların çeşitli ölçümleri, değerlendirmeleri yapılmaktadır. Burada saptanan bazı problemlerin varlığında ileri testler, tahliller planlanmakta, gebeliğin kalan kısmının planlaması yapılmakta, doğum zamanı, şekli ve yeri gibi birtakım gereklilikler varsa aileye bunlar bildirilmektedir. Dolayısıyla bazı durumlarda bu dönemde yapılan değerlendirme ile gebeliğin ikinci kısmında kadın doğum hekiminin takip planı oluşturabilmesine fayda sağlanmaktadır. Sıklıkla yanlış bilinen nokta bu dönemdeki muayenenin asıl amacının sadece bebeğin renkli resimlerinin çekilmesi için olduğudur. Bebeğin renkli resimleri, eğer bebeğin muayene esnasındaki duruşu uygunsa ve annenin obezite, geçirilmiş karın ameliyatları gibi birtakım görüntülemeyi engelleyecek durumları yoksa zaten muayene sonrası kolaylıkla aileye verilebilir.”

DHA