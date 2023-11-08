Hamile kadın hastaneye yetişemeyince arabada doğum yaptı

Doğumu yaklaşan genç bir kadın Aksaray'da Hastaneye Yetişmeye Çalışırken Bulunduğu arabada doğum yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hamile kadın hastaneye yetişemeyince arabada doğum yaptı

Metin Kurt - Aksaray / YENİÇAĞ

Olay 19:10 civarı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleşti. Doğumu yaklaşan kadın hastaneye yetişemeyince bulunduğu aracın içinde doğum yaptı.

whatsapp-image-2023-11-08-at-18-33-47.jpeg Hastaneye geldiğinde çocuktan ses çıkmazken, Hastane personeli aracın içinde hemen acil müdahale yaparak çocuğun yaşamasını sağlarken, anne ve bebek gözlem altına alınarak acil tedavilerine başlandı.

whatsapp-image-2023-11-08-at-18-33-48.jpegHastanede bulunanlar meraklı gözlerle şahit oldukları olaya odaklandı. Bebek ve annenin sağlık durumlarının iyi oldukları yönünde bilgiler geldi.

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
Son Haberler
Kılıçdaroğlu: AYM üyeleri tutuklanırsa şaşırmayacağım Gündem
Kılıçdaroğlu: AYM üyeleri tutuklanırsa şaşırmayacağım
Trabzon'da üniversite öğrencisi Ümran'ın denizde cansız bedeni bulundu Gündem
Trabzon'da üniversite öğrencisi Ümran'ın denizde cansız bedeni bulundu
Zafer Partili başkanın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Gündem
Zafer Partili başkanın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Keşan'da uyuşturucu ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi Gündem
Keşan'da uyuşturucu ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi
Lastikçinin önüne kapan kuruldu. Lastikçiye tepki yağdı Gündem
Lastikçinin önüne kapan kuruldu. Lastikçiye tepki yağdı
Tunç Şatıroğlu'ndan ezber bozan dolar çıkışı: Yeni bir rekora hazır olun Ekonomi
Tunç Şatıroğlu'ndan ezber bozan dolar çıkışı: Yeni bir rekora hazır olun
Emre Belözoğlu'ndan flaş hakem eleştirisi. 'Bana karşı talimat var' diyerek açıkladı Spor
Emre Belözoğlu'ndan flaş hakem eleştirisi. 'Bana karşı talimat var' diyerek açıkladı