Hamile kadın hastaneye yetişemeyince arabada doğum yaptı

Metin Kurt - Aksaray / YENİÇAĞ
Olay 19:10 civarı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleşti. Doğumu yaklaşan kadın hastaneye yetişemeyince bulunduğu aracın içinde doğum yaptı.
Hastaneye geldiğinde çocuktan ses çıkmazken, Hastane personeli aracın içinde hemen acil müdahale yaparak çocuğun yaşamasını sağlarken, anne ve bebek gözlem altına alınarak acil tedavilerine başlandı.
Hastanede bulunanlar meraklı gözlerle şahit oldukları olaya odaklandı. Bebek ve annenin sağlık durumlarının iyi oldukları yönünde bilgiler geldi.