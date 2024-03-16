Hamile kedi doğurmak için hastaneye gitti

İnegöl Devlet Hastanesine giren hamile bir kedi, kendine güvenli bir yer aramaya başladı. Hastanenin doğumhanesine kadar gelen kedi bölümün gidişine yattı. Hamile kedi hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarının gözleri önünde doğurmaya başladı. Kedinin doğurduğunu gören vatandaşlar İnegöl Belediyesini Veteriner İşlerine haber verdi. Hastanede yavrularından sadece birini dünyaya getiren kedi, ekiplerce alınıp sağlıklı doğum yapması için İnegöl Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezine götürüldü.

KEDİNİN 3 YAVRUSU OLDU

Sahipsiz havyanlar barınağında devam eden doğum sonrası kedini 2 yavrusu daha dünyaya geldi. Veteriner ekiplerince takip edilen doğum sonrası yavruların ve annenin kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.