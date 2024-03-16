Hamile kedi doğurmak için hastaneye gitti

Kaynak: İHA
Hamile kedi doğurmak için hastaneye gitti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğum zamanı gelen kedi, hastaneye giderek doğumhane merdivenlerinde doğum yaptı.

İnegöl Devlet Hastanesine giren hamile bir kedi, kendine güvenli bir yer aramaya başladı. Hastanenin doğumhanesine kadar gelen kedi bölümün gidişine yattı. Hamile kedi hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarının gözleri önünde doğurmaya başladı. Kedinin doğurduğunu gören vatandaşlar İnegöl Belediyesini Veteriner İşlerine haber verdi. Hastanede yavrularından sadece birini dünyaya getiren kedi, ekiplerce alınıp sağlıklı doğum yapması için İnegöl Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezine götürüldü.

kedidogurdu1.jpg

KEDİNİN 3 YAVRUSU OLDU

Sahipsiz havyanlar barınağında devam eden doğum sonrası kedini 2 yavrusu daha dünyaya geldi. Veteriner ekiplerince takip edilen doğum sonrası yavruların ve annenin kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

kedidogurdu2.jpg

İlgili Haberler
En tuhaf yasalar. Bunları çiğnerseniz hapis cezası alabilirsiniz
Bunlar da terminal köpekleri. İstanbul Havalimanı'nda göreve başlayan patiler yolcuların uçuş stresini alıyor
Mars'ta her şeyi değiştirecek keşif. Gizli halde bulundu
Efsane geri dönüyor!. Renault 12 "Toros"lar makyaj tazeleyip vitrine çıkıyor. Fiyatı 1 milyon lira
Alkollüyken yaptırdığı dövme herkesin diline düştü 'Anlamını sorunca aldığı cevaba şaştı kaldı
Son Haberler
Konya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti Yerel Haberler
Konya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
İBB'den Ramazan kolisi gönderilen vatandaş “20 yıldır AK Parti üyesiyim yiğidi öldür hakkını yeme. Adam yapıyor abi.” Video
İBB'den Ramazan kolisi gönderilen vatandaş “20 yıldır AK Parti üyesiyim yiğidi öldür hakkını yeme. Adam yapıyor abi.”
Demirtaş Türkiye'ye işgalci dedi Terörist Öcalan'ın muhatap alınmasını istedi Gündem
Demirtaş Türkiye'ye işgalci dedi Terörist Öcalan'ın muhatap alınmasını istedi
Adana'da, sulama kanalında ceset bulundu Yerel Haberler
Adana'da, sulama kanalında ceset bulundu
ABD’li ünlü rapçi Müslüman oldu Dünya
ABD’li ünlü rapçi Müslüman oldu
Pompalı tüfekle vuruldu, iki bacağı da kesildi Gündem
Pompalı tüfekle vuruldu, iki bacağı da kesildi
AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin'in vatandaşı azarlaması tepki topladı Video
AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin'in vatandaşı azarlaması tepki topladı