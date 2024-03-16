Alkollüyken yaptırdığı dövme herkesin diline düştü 'Anlamını sorunca aldığı cevaba şaştı kaldı

İsmini vermek istemeyen bir adam, sarhoşken başına gelenlerle alakalı sosyal medyadan yardım istedi. Gece alkolü fazla kaçırınca sabah göğsünde yeni bir dövmeyle uyanan adam, Tayca harflerle yazılmış dövmenin anlamını sosyal medya kullanıcılarına sordu.

Geceye dair hiçbir şey hatırlamayan ve dövmeciye neden gittiğini bilmeyen adam, sabah karşılaştığı dövmesinin anlamıyla ilgili sosyal medya kullanıcılarından şaşırtıcı yanıtlar aldı. Dövmenin Tayland’da argo bir anlamı olduğu söylendi.

DÖVMENİN ANLAMINA HAYRET ETTİ

Yaşadığı geceye dair hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen adam, yardım isteyerek “Biri tercüme edebilir mi lütfen? Göğsümde bununla uyandım” şeklinde soru sordu.

Sosyal medyada soruyla karşılaşanlar, dövmeyi “Bir 'ladyboyla' cinsel ilişki yaşadım” şeklinde çevirdi. Bunun üzerine dövmenin sahibi adam büyük bir şok yaşayarak hayretler içerisinde kaldı.

Adamın gönderisi, internet kullanıcıları tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Bir kişi gönderiye, “Bu bir sonraki The Hangover'ın fragmanı mı?” yorumunda bulundu. Başka bir kullanıcı da bilmediği bir dövmeyle uyanan adamla ilgili olayı akşamdan kalma filminden bir sahneye benzetti.