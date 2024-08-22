Hamileliğini ilan etti. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel göğsünü gere gere poz verdi

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Volkan Demire ve eşi Zeynep Sever Demirel bebek beklediklerini ifade etmişlerdi.

BEYAZ TAKIMI OLAY OLDU

Üç kez çocuk sahibi olmayı bekleyen çiftte Zeynep Sever Demirel’in hamile pozu sosyal meydayı salladı.

Beyaz takımıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Sever Demirel beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YADE VE YEDA İSMİNDE İKİ ÇOCUKLARI VAR

21 Eylül 2010 tarihinde evlenen ünlü çiftin Yade ve Yeda isminde iki kız çocuğu bulunuyor.

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

14 yıldır evli olan çiftin boşanmaya karar verdiği ve Zeynep Sever Demirel'in dava açtığı iddia edilmişti. Volkan Demirel konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz :))" demişti.