Hamsi böreği nasıl yapılır? Hamsi böreği tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Hamsi böreği nasıl yapılır? Hamsi böreği tarifi için malzemeler neler?
MasterChef All Star’ın geçtiğimiz bölümünde kırmızı ve mavi takım hamsi düellosunda yarıştı. MasterChef All Star bölümü sonrasında yarışmada yapılan hamsi böreği tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, hamsi böreği nasıl yapılır? Hamsi böreği tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yayınlanan son bölümünde şefler konsept olarak hamsi düellosunu seçti. MasterChef'te yapılan hamsi böreği tarifi merak konusu oldu. Peki, hamsi böreği nasıl yapılır? Hamsi böreği tarifi için malzemeler neler?

İşte hamsi böreği tarifi…

HAMSİ BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1,5 kilo kılçıksız hamsi

- Kuş üzümü

- Karabiber

- Kırmızı biber

- Nane

- 2 tatlı kaşığı şeker

- 1 tatlı kaşığı tuz

- Mısır unu

- 3 su bardağı pirinç

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 2 adet soğan

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HAMSİ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Önce soğanları doğrayıp yağda kavurun. Üzerine yıkanmış 3 bardak pirinç, kuş üzümü, nane, 2 tatlı kaşığı şeker, tuz, karabiber, kırmızı biberi koyup harmanlayın.

3 su bardağı su ekleyip pilav gibi pişirin.

Ayrı bir yerde tavaya yağ koyup, hamsileri önce mısır ununa bulayıp tavanın altını kaplayacak şekilde dizin. Aynı işlemi tavanın kenarlarına da yapın ve demlenen pilavı, içine koyarak yayın.

Tavanın kenarına dizdiğiniz hamsileri, pilavın üzerine kapatın. Boş kalan üst kısmına da, tekrar mısır ununa bulayarak hamsi dizin. Kısık ateşte alt kısmını kızartıp, böreği ters düz ederek diğer kısmını da kızartın.

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