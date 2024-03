Hande Erçel Hollywood yıldızlarını solladı. 32 miylon takipçi ili Türkiye'de bir numara

Sosyal medya ile ilgili her yıl 230 ülkede insanların çevrimiçi davranışlarına ilişkin küresel raporlar hazırlayan We Are Social ve Meltwater'ın Temmuz 2023 Dijital Dünya raporuna göre, 2023 nüfusu; 85 milyon 372 bin olan Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 67.5'i sosyal medya kullanıyor.

2023'ün ilk yarısında en fazla kullanıcı kazanan sosyal medya mecrası Instagram oldu. 2023 başında 48.6 milyon olan Instagram kullanıcılarının sayısı, Temmuz 2023'te; 7.1 milyon artarak 55.7 milyona ulaştı.

Peki 8 milyar 45 milyon nüfusa sahip dünya genelinde durum nedir?

Dünyada sosyal medya kullanıcılarının sayısı; 5 milyar 40 milyon.

Instagram'ı kullanan kişi sayısı ise; 1 milyar 600 milyon.

Küresel şöhrete sahip birçok ünlü oyuncu, Instagram'ı son derece aktif bir şekilde kullanırken birçok ünlü oyuncunun hesabı bile yok.

Sosyal medya demek, elbette biraz da takipçi sayısı demek...

Peki hangi ünlü oyuncunun kaç takipçisi bulunuyor?

Dünyada bu rekor; kariyeri boyunca 100 yapımda kamera karşısına geçen 'The Rock Ring' lakaplı Dwayne Johnson'a ait.

Türkiye'de ise rekor, Hande Erçel'de bulunuyor.

Oyunculuk kariyerine; 2014'te başlayan Hande Erçel, 10 yılda 10 yapımda rol aldı.

Hande Erçel'in takipçi sayısı, en çok takipçi sayısına sahip 10 küresel şöhretli kadın meslektaşı arasında 8'inden daha fazla. Erçel'i geçen iki kişi ise Emma Watson ile Jennifer Aniston.