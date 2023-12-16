Hande Erçel İsrail Gazze'de çoluk çocuk öldürürken Arabistan’daki müzik festivalindeki fotoğraflarını paylaştı

Hande Erçel İsrail Gazze'de çoluk çocuk öldürürken Arabistan’daki müzik festivalindeki fotoğraflarını paylaştı
Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Özlem Kıral
Uzun süredir Hakan Sabancı ile birlikte olan Hande Erçel, Instagram hesabından Soundstorm Müzik Festivali için gittiği Suudi Arabistan'da çekilen fotoğraflarını paylaştı.
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Hande Erçel İsrail Gazze'de çoluk çocuk öldürürken Arabistan’daki müzik festivalindeki fotoğraflarını paylaştı 1

Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlarda yer alan oyuncu Hande Erçel, şimdilerde iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.

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Hande Erçel İsrail Gazze'de çoluk çocuk öldürürken Arabistan’daki müzik festivalindeki fotoğraflarını paylaştı 2

Tüm yazı birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikiliden 30 yaşındaki Erçel, son olarak Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla yine adından söz ettirdi.

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Hande Erçel İsrail Gazze'de çoluk çocuk öldürürken Arabistan’daki müzik festivalindeki fotoğraflarını paylaştı 3

Soundstorm Müzik Festivali için gittiği Suudi Arabistan'da çekilen pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü isim, tarzıyla kısa sürede 735 bin beğeniye ulaştı.

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Hande Erçel İsrail Gazze'de çoluk çocuk öldürürken Arabistan’daki müzik festivalindeki fotoğraflarını paylaştı 4

Erçel'in sosyal medyada gündem olan bu paylaşımının ardından, üzerindeki kıyafetlerin fiyatı da ortaya çıktı.

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Hande Erçel İsrail Gazze'de çoluk çocuk öldürürken Arabistan’daki müzik festivalindeki fotoğraflarını paylaştı 5

'Wildest Fashion' adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre; ünlü bir markanın 3 bin 890 TL değerindeki siyah, kurdeleli korsesini giyen güzel oyuncunun ceketi ise 7 bin 700 TL.

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Hande Erçel İsrail Gazze'de çoluk çocuk öldürürken Arabistan’daki müzik festivalindeki fotoğraflarını paylaştı 6
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Hande Erçel İsrail Gazze'de çoluk çocuk öldürürken Arabistan’daki müzik festivalindeki fotoğraflarını paylaştı 7
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Hande Erçel İsrail Gazze'de çoluk çocuk öldürürken Arabistan’daki müzik festivalindeki fotoğraflarını paylaştı 8
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