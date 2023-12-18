İsraillileri Gazze’ye yerleştirme planı. İsrailli şirket gözünü Filistin topraklarına dikti

İsrail hükümetinin desteklediği bazı Yahudi yerleşimci gruplar, Gazze Şeridi’ni yeniden işgal etmek ve Yahudi yerleşim birimleri kurmak için bir araya geldi.

Bu gruplar, “Gazze Yerleşim Konferansı için Pratik Hazırlık” adı altında Tel Aviv’de bir toplantı düzenlediler. Toplantıda, Gazze Şeridi’nin İsrail toprağı olduğunu iddia ederek, Gazze’ye yönelik askeri operasyonların devam etmesini ve Gazze’deki Filistinlilerin sürülmesini istediler.

Toplantının ardından, bu gruplar, Gazze Şeridi’nde Yahudi yerleşim birimleri kurmak isteyen İsraillileri hedefleyen bir reklam kampanyası başlattılar. Reklamlarda, “Gazze İsrail Toprağıdır! Savaşın, Kurtarın, Yerleşin” sloganı kullanıldı. Reklamlarda ayrıca, Gazze Şeridi’nde kurulması planlanan Yahudi yerleşim birimlerine ön kayıt yaptırmak isteyen İsrailliler için bir telefon numarası verildi.

Reklam kampanyasına katılan yerleşim yerlerini geliştirme şirketlerinden biri olan “Harei Zahav”, Gazze Şeridi’nde lüks villalar inşa etmeyi vaat eden mesajlar yayınladı. Şirket, Instagram hesabından paylaştığı görsellerde, Gazze sahilindeki villaların çizimlerini gösterdi. Şirket, Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlileri “işgalci” olarak tanımlayarak, onları bölgeden çıkarmak için çalıştıklarını belirtti.

Şirket, Gazze Şeridi’ni yeniden işgal etmeyi planladıkları yerleşim birimlerinin isimlerini ve haritadaki yaklaşık yerlerini de paylaştı. Bu yerleşim birimleri, 2005 yılında İsrail’in Gazze Şeridi’nden çekilmesiyle boşaltılan Yahudi yerleşim birimlerinin isimlerini taşıyordu.

İsrail, 1967 yılından beri Filistin topraklarını işgal ediyor ve Yahudi yerleşim birimleri inşa ediyor. Bu yerleşim birimleri, Filistinlilerin topraklarını, evlerini ve arazilerini gasp ediyor ve Filistinlilerin yaşam haklarını ihlal ediyor. İsrail, işgal ettiği bölgelerdeki Filistinlileri baskı altında tutuyor ve onlara ayrımcı uygulamalar yapıyor. İsrail’in yerleşim birimleri politikası, uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırı olarak kabul ediliyor.