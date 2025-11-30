Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı, herkesin evleneceklerine kesin gözüyle baktığı dönemde sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı.

Bu ayrılık hayranlarını derinden üzmüş, üçüncü kişi iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Hakan Sabancı bu iddiaları net bir şekilde yalanlamıştı.

Ayrılık sonrası ilk kez İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Hande Erçel, muhabirlerin sorularına; "Bu konuda konuşmayacağım, teşekkür ederim. Konuşmak istemiyorum, bir daha söylüyorum konuşmayacağım." cevabını vermişti.

SOSYAL MEDYA DETAYI

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın sosyal medyadaki son hamleleri dikkatleri üzerine çekti.

32 yaşındaki güzel oyuncu ve 34 yaşındaki iş insanı, ayrılıktan günler sonra Instagram’da birbirlerini takipten çıkardı.

Bu kesin adım sonrası hayranların barışma umutları tamamen suya düştü.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel 24 Kasım 1993’de Bandırma’da doğdu. Türk oyuncu ve modeldir. 2013’te Miss Civilization of Turkey güzellik yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine başladı.

İlk olarak “Çılgın Dersane 3” filminde küçük bir rol aldı, ardından “Çalıkuşu” (2013-2014) dizisinde Zahide karakteriyle tanındı.

Asıl çıkışını 2015-2017 yılları arasında oynadığı “Güneşin Kızları” dizisindeki Selin Yılmaz rolüyle yaptı.

Dünya çapında üne kavuşması ise 2016-2017’de “Aşk Laftan Anlamaz” dizisinde Kim Jae-hyun (Çağatay Ulusoy) ile başrol oynadığı Hayat Uzun/Sarı karakteriyle oldu; bu dizi özellikle Arap ülkeleri, Latin Amerika ve Güney Asya’da büyük ilgi gördü.

Ardından

• “Siyah İnci” (2017-2018)

• “Halka” (2019)

“Azize” (2019) gibi dizilerde rol aldı. 2020-2021’de “Sen Çal Kapımı” dizisinde Eda Yıldız karakterini canlandırdı ve bu rolle uluslararası hayran kitlesini daha da genişletti.

Şu anda Netflix’in “Bambaşka Biri” (2023-2024) dizisinde savcı Leyla karakteriyle izleyici karşısındadır.

Ayrıca L’Oréal Paris, DeFacto, Nocturne gibi birçok markanın Türkiye ve dünya yüzü olmuş, sosyal medyada 33 milyonu aşan takipçi sayısıyla Türkiye’nin en çok takip edilen oyuncularından biridir.

2021-2022’de oyuncu Kerem Bürsin ile, 2023-2025 arasında ise iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisiyle de sıkça magazin gündeminde yer almıştır.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı 14 Şubat 1991’de İstanbul’da doğdu. Türk iş insanı ve Sabancı ailesinin dördüncü kuşak temsilcisidir.

Köklü Sabancı ailesinden Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı’nın ortanca oğlu olan Hakan Sabancı’nın abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı’dır.

Dedesi Hacı Ömer Sabancı, büyük dedesi ise Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’dır.Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan Sabancı, lise öğrenimini Robert Kolej’de tamamladı.

Ardından ABD’deki Tufts Üniversitesi’nde Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesi aldı.

Mezuniyetinin ardından Türkiye’ye dönen Sabancı, aile şirketi Densa Denizcilik Holding’in yönetim kurulu üyesi olarak denizcilik sektöründe aktif rol alır.

Sosyal medyada fenomenleşen Sabancı, cemiyet hayatının tanınmış figürlerindendir. Koyu Beşiktaş taraftarıdır ve sosyal sorumluluk projelerine destek verir. Giyim tarzı ve lüks yaşamıyla sıkça dikkat çeker.

Özel hayatı magazin gündeminde yer alan Sabancı, geçmişte Ayşe Özyılmazel, Aygün Aydın ve Merve Boluğur gibi isimlerle anıldı.

2023’te başlayan Hande Erçel ile ilişkisi evlilik söylentilerine yol açtı, ancak 2024’te ayrıldıkları duyuruldu.

