Hande Erçel'in reklam anlaşmasını bu cümleyle feshettiler! Araplar nasıl faşist olduklarını gösterdiler

Süper Kupa için maçın oynanacağı Suudi Arabistan’a giden Galatasaray ile Fenerbahçe, maçın oynanacağı statta Atatürk tişörtleri ve pankart talebine olumsuz yanıt alınca sahaya çıkmama kararı aldı ve maç iptal oldu.

Bu gelişme üzerine sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri paylaşılmaya başlandı. Skandal olaya Hande Erçel de pek çok ünlü gibi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erçel, Atatürk fotoğrafı paylaşarak, “Fikirlerimiz, yolun yolumuz Atam” sözleriyle desteklerini bildirdi.

ATATÜRK'Ü PAYLAŞINCA İŞ BİRLİĞİNİ BİTİRDİLER

Suudilere ait Laverne markası, daha önce reklam anlaşması yaptığı Hande Erçel’in Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşmasından rahatsız oldu ve iş birliği sonlandırdı.

AÇIKLAMAYI SOSYAL MEDYADAN YAPTILAR

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Laverne, "En kolay kararlar vatanla ilgili kararlardır ve vatan kırmızı çizgi olduğu için... Laverne, Hande Erçel ile olan reklam sözleşmesini feshetmeye karar verdi" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada markaya büyük tepki yağdı.