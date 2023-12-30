Hande Erçel'den sözleşmesini fesheden Araplara tokat gibi yanıt geldi. Okuduğunuzda 'Helal olsun Türk kızı' diyeceksiniz

Dizi ve reklam oyuncusu Hande Erçel, dün Arabistan’da oynanması beklenen Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Suudi yetkililerin Atatürk fotoğrafı ve pankartlarına izin vermemesi nedeniyle sosyal medya hesabından Atatürk’ün resmini paylaştı.

Bunu gören Suudi parfüm firması Laverne, Hande Erçel ile olan reklam sözleşmesini feshettiğini sosyal medya hesabı X’den duyurdu.

Hande Erçel, bunun üzerine marka yüzü olduğu bir Türk markasının kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımı ve fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir Türk markası olan ve Türk modacı Can Tarlan tarafından 2012 yılında kurulan Nocturne markasının “2024 yılı, inandıkları şeyin arkasında duran, güçlü ve kendine güvenen kadınların yılı olacak” açıklamasıyla paylaştığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Erçel, Suudi firmaya adeta fotoğraflarıyla verdi.

Erçel’in paylaşımlarına takipçilerinden büyük destek geldi. Özellikle Türk takipçiler Erçel’e ‘sana marka mı yok’, ‘işte Türk kadını’ şeklinde çok sayıda mesaj gönderdi.