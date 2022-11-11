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  • Hande Fırat'ın yardımcısı Ulaştırma Bakanı'na YHT ihalesindeki usulsüzlükleri soramadı. Bakan anlattı o uslu uslu dinled

Hande Fırat'ın yardımcısı Ulaştırma Bakanı'na YHT ihalesindeki usulsüzlükleri soramadı. Bakan anlattı o uslu uslu dinledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren ihalesine ilişkin Hürriyet gazetesine açıklama yaptı. Ancak söyleşiyi yapan gazeteci, Odatv'nin gündeme getirdiği ihaledeki usulsüzlükleri Bakan Karaismailoğlu’na sormadı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 11:48
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Hande Fırat'ın yardımcısı Gonca Şenay Ulaştırma Bakanı'na Yüksek Hızlı Tren ihalesindeki usulsüzlükleri soramadı

Hande Fırat'ın yardımcısı Ulaştırma Bakanı'na YHT ihalesindeki usulsüzlükleri soramadı. Bakan anlattı o uslu uslu dinledi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hürriyet gazetesinin yeni Ankara Temsilci yardımcısı Gonca Şenay'a bakanlığın projeleri hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin her yerini demiryollarıyla donatacaklarını dile getirdi.

Bakan Adil Karaismailoğlu açıklamalarında İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesiyle de ilgili bilgi vererek bu projenin 2.3 milyar Euro'ya mal olacağını söyledi.

Ancak gazeteci Gonca Şenay, Hürriyet'teki ilk haberinde bu projede yaşanan usulsüzlükleri Bakan Adil Karaismailoğlu'na sormadı.

USULSÜZLÜKLER ÇOK KONUŞULMUŞTU

İzmir- Ankara Yüksek Hızlı Tren ihalesiyle ilgili yaşanan usulsüzleri ilk olarak Odatv Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla gündeme getirdi.

Toygun Atilla ihalenin şekli ve finansman durumuyla ilgili iki yazı kaleme alarak gündeme taşıdı.

Ardından gazeteci Barış Yarkadaş, Odatv'nin haberine atıf yaparak, canlı yayında ihaleyi kazanan firmanın ihalenin dövizle yapılmasına rağmen dövizdeki artışı bahane gösterip ekstra 1,5 milyar Euro ek ödenek istediğini kaleme almıştı.

Ortaya belgeleriyle konulan bu olay sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise sessizliğini korumaya devam etti. Projeye başlanma tarihi ise belirsizliğini koruyor.

NE OLMUŞTU

Ankara-İzmir YHT Hattı’nın yaklaşık 3 milyar dolar olan ihalesinin “pazarlık usulüyle” ERG İnşaat’a verildiğini, ERG inşaatın da ihale şartnamesinde böyle bir koşul bulunmamasına karşın inşaat başlamadan 450 milyon Avro avans aldığını ve daha sonra da dolar/avro paritesindeki değişimi öne sürerek 600 milyon avro daha talep ettiği gündeme gelmişti.

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arsinli
11.11.2022 12:34
Bozacının şahidi şıracı.. Bak Osman görevini yapıyor.. Sende gereğini yap temel  
 
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