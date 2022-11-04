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  • Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde yeni skandallar. Barış Yarkadaş usulsüzlükleri TV100 canlı yayınında ifşa etti

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde yeni skandallar. Barış Yarkadaş usulsüzlükleri TV100 canlı yayınında ifşa etti

Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi olarak tanımlanan, 2 milyar 163 milyon Euro'ya ERG İnşaat'a verilen Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde yeni skandallar ortaya çıktı. tv100 canlı yayınında Barış Yarkadaş ERG İnşaat'ın yeni usulsüzlüklerini sıraladı. Yarkadaş, Ankara-Niğde otoyolunun ihalesini de gündeme getirdi. 

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 12:09
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Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde yeni skandallar. Barış Yarkadaş usulsüzlükleri TV100 canlı yayınında ifşa etti

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde yeni skandallar. Barış Yarkadaş usulsüzlükleri TV100 canlı yayınında ifşa etti
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Ankara-Niğde Karayolu'nu ihale şartnamesinin hiçbir koşuluna uymadan inşa eden ERG firmasının Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesiyle ilgili rakip firmaların açtığı davayı Danıştay ihale dosyasını incelemeden 'iptaline gerek yoktur' kararı verdi. tv100.com yazarı Barış Yarkadaş usulsüz ihalelerin peşini bırakmadı. Yarkadaş, tv100'ün gündem belirleyen programı Sağlı Sollu'da yeni usulsüzlükleri ifşa etti.

ERG İnşaat'a kamu ihalesi verilir gibi rant yaratıldığını belirten Yarkadaş, "Ankara İzmir Hızlı Tren yolu ihalesi 6 Ekim 2020’de ihalesi yapılıyor ve 2 milyar 162 milyon euro bedel ile bu İngiltere merkezli şirket (ERG) ihaleyi alıyor. Bakanlık, AB ihale kuralları usulünce yapılması gereken ihaleyi bizim kamu ihale kanununa göre yapıyor." dedi.

Yarkadaş milletin cebinden alınan miktara dikkat çekerek, "Biz şu anda bu anlaşma yüzünden 345 milyon euronun yıllık faizini ödemeye başladık. Eğer bunu hakikaten hazine almış olsaydı biz %7 değil, %1 civarında bir faiz ödeyecektik." ifadelerini kullandı.

ERG İnşaat'ın Euro üzerinden anlaşma yaptığını belirten Yarkadaş, "2 milyar 163 milyon euroya bu ihaleyi alan ERG adlı firma 1 buçuk milyar euro daha ekstra para istiyor ‘Euro dalgalandı, benim maliyetlerim arttı’ ama bu gerçekçi değil siz sözleşmeyi euro üzerinden yapmış." şeklinde konuştu.

Yarkadaş şunları söyledi:

Danıştay 13. Daire, Bakanlığa yazıyor ‘Dosyanın sürecini anlatın’ diye oysa klasörlerin tamamını istemesi gerekirdi. Danıştay, ihale kurallarıyla, sözleşme kurallarını birbirine karıştırıp hatalı bir karar veriyor. Buna onay vermeyin bu vatandaşın parasıdır.

"Bakanlık yetkililerine ve bürokrasiye çağrı yapayım, buna onay vermeyin"

Yarkadaş "Ankara-İzmir Tren Yolu’nun garantisi süresi kanuna göre 5 yıl olması gerekirken 12 aya indirilmiş. Diğer 4 yılın maliyeti kamuya bırakılmış. KBM, AB İhale Kuralları’na aykırı yapılmıştır diyerek Danıştay’a başvuruyor. Danıştay 13. Daire, bakanlığa bir yazı yazıyor ‘bize ihale sürecini anlatın’ diyor. Danıştay’ın istemesi gereken 20 dosyaydı. Danıştay hatalı bir karar veriyor, ‘ihale yapılabilir’ diyor. Bu firmada 2 milyar 163 milyon Euro’luk ihale başlıyor ve ekstra para istiyor. Bakanlık yetkililerine ve bürokrasiye çağrı yapayım, buna onay vermeyin bu vatandaşın parasıdır" dedi.

Dosyanın tamamının 20 klasör olduğunu belirten Yarkadaş şunları söyledi...

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Abbas
4.11.2022 12:34
Temel abi ne dedi, ihaleler yolsuzluk için yapılıyor, o yüzden siz bize yolsuzluk olmayan işleri söyleyin !!!!  
 
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