Hande Sarıoğlu canlı yayında ilahi okudu. Kalça dansı yapınca Habertürk'ten kovulmuştu

2011 yılında Habertürk spikerliği görevini yaparken evde yaptığı oryantal dansını sosyal medya hesabından yayınlayan Hande Sarıoğlu, dansı gerekçe gösterilerek işine son verilmişti.

Hande Sarıoğlu ise o günden sonra özellikle sosyal medya paylaşımları ile daha da gündem olurken son dönemde ise Melih Gökçek'in kanalı olan Beyaz TV’de ‘Söylemezsem olmaz’ programında canlı yayında ilahi okudu.

‘Ah kıymetli benim anam’ ilahisi hem programdaki diğer moderatörler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenildi. Sarıoğlu'nun ilahisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Çocukken annesi ile Cuma okumalarına gittiğini ve annesinin Yasin okumasından sonra kendisinin de ilahi okuduğunu, anneannesinin de kendisini telefonla aradığını ve kendisine ilahi okumasını istediğini açıklayan Sarıoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Ramazan ayını kutladı.

Sarıoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

"Hoş geldin 'Ya Şehr-i Ramazan' çocukken annemle cuma okumalarına giderdik komşulara, annem Yasin okurdu, arkasından da ben ilahi okurdum. Rahmetli anneannem de telefonla arar hadi bana ilahi oku kızım derdi. Bugün yeni haftaya Ramazan ayının coşkusuyla başladık. Ve ben de bu coşkuyu çocukluğumdan taşıdığım maneviyatla programa taşıyıp ilahi okudum. Ramazan ayımız mübarek olsun, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirsin."