Hande Yener av tüfeğiyle yaralanan sahiplendiği köpek 'Ateş'i ziyaret etti

Ünlü şarkıcı Hande Yener, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulduğu “Ateş” isimli köpeği sahiplenerek, rehabilitasyon sürecine destek olmuştu. Yener, bu süreçte köpeğini sık sık ziyaret ediyor ve iyileşme sürecini yakından takip ediyor. Son olarak, köpeğinin tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezine yaptığı ziyarette “Ateş”in durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret esnasında çekilen görüntüler, Hande Yener’in köpeğiyle olan sıcak ilişkisini ve “Ateş”in tedavi sürecine verdiği önemi gözler önüne serdi.