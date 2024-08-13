Daha iyi fotoğraf çekebilmek için çantasında ışık taşıyan kadın

Kaynak: Haber Merkezi
Daha iyi fotoğraf çekebilmek için çantasında ışık taşıyan kadın

Sosyal medyada daha iyi fotoğraflar paylaşmak isteyen bir kadın, ışığını çantasında taşıdığı videosuyla izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Sosyal medya bağımlılığının ilginç ve eğlenceli örneklerinden biri, sosyal medya platformlarında daha iyi fotoğraflar paylaşmak isteyen bir kadının videosunda kendini gösterdi. Kadın, fotoğraflarının ışığını sağlamak amacıyla bir el çantasında ışık taşıdığını ve bu ışığı fotoğraf çekerken kullanmak üzere yanına getirdiğini gösterdiği video ile dikkat çekti. Sosyal medya platformlarında daha iyi görünümler elde etmek için yapılan bu tür yaratıcı ve bazen abartılı yöntemler, sosyal medya bağımlılığının çeşitli yönlerini gözler önüne seriyor.

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