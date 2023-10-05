Hangi ağrı boyun fıtığını gösterir

Bel fıtığı, omur kemikleri arasında jel benzeri disklerin çevresini saran duvardaki zayıf bir noktaya baskı uygulaması sonucu oluşur. Disk daha sonra bir omurilik sinirini sıkıştırabilir ve bu da basınç ve ağrıya neden olur. Fıtık boyunda meydana gelirse ağrı boyundan aşağı, kola doğru yayılabilir. Bazen güçsüzlük, karıncalanma, hissizlik veya baş ağrısıyla da bağdaştırılabilir.

Çoğu zaman, diskteki şişlik geçtikçe 6 hafta içinde ağrı da geçer. Dinlenmek, masaj ve fizik tedavi ağrıyı tedavi etmeye yardımcı olabilir. Reçetesiz satılan ağrı kesiciler ve reçeteli steroidler boyun fıtığı tedavisinde yardımcı olarak kullanılabilir. Ağrı 6 haftadan sonra geçmezse şişlik ve basıncı azaltmak için cerrahi yöntemler uygulanabilir.

Çocuğunuz gözlük takıyorsa ve şaşıysa ne yapılmalı?

Şaşılık, strabismus denilen bir hastalıktır. Strabismus, en çok çocuklarda görülür ama yetişkinlerde de gelişebilir. Göz hareketlerini kontrol eden kaslar düzgün çalışmadığında olur. Normalde, her bir gözdeki kaslar birbiriyle senkronize bir şekilde çalışır ama strabismus varsa bu uyum olmaz ve sonuç olarak gözlerin hizası bozulabilir.

Beyin, daha güçsüz olan gözden gelen sinyalleri görmezden gelerek paralelliğin bozulmasına adapte olabilir ama bu gerçekleştiğinde gözler şeklen şaşı kalır. Strabismus, beyin iyi niyetle bu durumu düzeltmeye çalışarak bu duruma alışmadan önce en kısa zamanda tedavi edilmelidir. Hafif şaşılığı tedavi etmenin en iyi yolu özel mercekli gözlüklerdir. Göz kaslarını güçlendirmek adına göz egzersizleri de yapılabilir. Ancak, şaşılık daha ileri seviyedeyse, ameliyat tek seçenek olabilir.

GÖZ TEMBELLİĞİ NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çocukluk dönemi boyunca, düzgün görüşün gelişmesi için iki gözün de normal gelişim seyretmesi gerekir. Bazı çocuklarda, gözlerden birinde kas fonksiyonları zayıflar veya gözün içe doğru kaymasına neden olan strabismus (şaşılık) görülür. Bu kas zayıflığı, sorunun olduğu gözde ‘ambliyopi’ olarak da bilinen görüş bozukluğuna yol açabilir. Beyin, biri güçlü biri zayıf gözlerden farklı sinyaller aldığında zayıf olan gözdeki görüntüyü reddeder. Zayıf olan göz sürekli reddedilirse, gelişimini düzgün bir şekilde tamamlayamaz.

Şaşılığın kesin tedavisi uzman bir doktor tarafından yapılan cerrahi düzeltmedir. Kas zayıflığı çok ciddi boyutta değilse, bazen sağlam gözü kapamak tembel gözün görüşünü güçlendirmeye yardımcı olabilir. Kapama tedavisi genellikle haftalar, aylar, hatta yıllarca sürebilir. Cerrahi müdahale tercih etseniz bile müdahaleden önce zayıf gözü güçlendirerek görüşün iki gözde de eşitlenmesini sağlamak oldukça önemlidir.

FAZLA KİLO FİBROMİYALJİ DE YAPIYOR



Yapılan yeni bir araştırma, fibromiyalji ve obezite arasında bir bağlantı buldu. Obezite hem fibromiyalji riskini artırıyor hem de hastalığın semptomlarını ağırlaştırıyor. Araştırma, hastalarda kilo artışı oldukça, belirtilerin şiddetinin arttığını ve araştırmaya katılan çoğu obezite hastasının diğer katılanlara oranla daha çok ağrı hissettiklerini ortaya koydu. Bu sebeple, kilo vermenin, fibromiyalji tedavisinde dikkate alınması gerektiği sonucuna varıldı. Amerikan Kronik Ağrı Derneği (ACPA) tarafından yürütülen yeni bir araştırma;

- Fibromiyalji belirtileri yaşayan kişilerin yüzde 71’inin yerleri süpürmek gibi basit günlük aktiviteleri yapmada zorluk yaşadığını.

- Yüzde 64’lük bir kısmın partnerleriyle cinsel yakınlık konusunda güçlükler yaşadığını belirtti. Norveç’te yapılan bir diğer araştırma ise kadınlarda, uyku bozukluğu ve fibromiyalji riski arasında bir bağlantı buldu.

FİBROMİYALJİ NEDİR?



Fibromiyalji, kronik kas ve eklem ağrısı, yorgunlukla kendini gösteren bir hastalıktır. Fibromiyaljinin nedeni tam olarak bilinmese de, araştırmacılar artan ağrının, beynin ağrı sinyallerini farklı şekilde yönlendirmesinin sonucu olduğunu düşünüyor. Sinirsel sinyalleri ileten nörotransmitter isimli kimyasallar artabilir ya da azalabilir ve beyindeki ağrı algılayıcı sinirler hastaların normalde hissedecekleri ağrıdan daha fazlasını hissetmelerine neden olacak şekilde değişir.

Bu değişimi tetikleyen kesin ve tek bir unsur yoktur ama semptomlar zamanla artabilir veya ameliyat, enfeksiyon ya da psikolojik stres gibi travmatik olayları takiben birden başlayabilir. Fibromiyalji, aileden geçen bir hastalıktır, yani bu hastalıkta genetik faktörler rol alıyor olabilir. Son olarak şunu söylemeliyim ki, fibromiyalji kadınlarda erkeklere oranla 10 kat daha yaygındır ve genellikle kadınlarda 25 ile 60 yaş arasında görülür.

FİBROMİYALJİNİN BELİRTİLERİ



Fibromiyaljinin en önemli belirtisi tüm vücutta hissedilen kas ve eklem ağrısıdır. Bu kas ağrıları, çekilmiş veya fazla çalışmış kas ağrısına benzer şekilde tanımlanmıştır ama aynı zamanda yanma veya saplanma şeklinde de ortaya çıkabilir. Eklem ağrısı genellikle artirit ağrısına benzer. Yayılmış ağrının yanı sıra fibromiyalji hastalarının, basınç uygulandığında, özellikle hassas oldukları noktalar veya bölgeler vardır.

Hassas bölgeler (18 tane bulunur) sırt, omuzlar, boyun, göğüs ve kalçalardadır. Fibromiyaljinin bir diğer belirtisi ise, sabah uyanınca bile hissedilen aşırı yorgunluk ve şiddetli ağrıdan dolayı gelişebilen uyku bozukluğudur. Fibromiyalji aynı zamanda depresyon ve anksiyete gibi ruh hali bozukluklarıyla da bağdaştırılmaktadır.



