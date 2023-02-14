Saç bakım yağları saçları uzatarak saç köklerini güçlendirmektedir. Uzmanlar çeşitli saç bakım yağlarını güçlü ve hızlı uzayan saçlar için öneriyor. Peki, hangi bakım yağları saç uzatıyor? Saç uzatan saç bakım yağları neler?

Düzenli kullanılan bazı doğal yağlar saç köklerini güçlendiriyor, saçların hızlı uzamasına yardımcı olurken saç tellerini de kalınlaştırıyor. Saç köklerini güçlendirdiği için saç dökülmesini de engelliyor. Peki, saç uzatan bakım yağları neler?

HANGİ BAKIM YAĞLARI SAÇ UZATIYOR?

-Avokado yağı

-Argan yağı

-Tatlı badem yağı

-Hint yağı

SAÇ UZATAN SAÇ BAKIM YAĞLARI NELER?

AVOKADO YAĞI

Avokado yağı saçları besler ve saç uzamasını hızlandırır. Ayrıca protein, gerekli yağ asitleri, folik asit, magnezyum ve birçok farklı vitamini içerisinde barındıran avokado yağı saça gerekli bakımı sağlar.

Avokado yağını düzenli olarak kullandığınızda saç dökülmelerini önleyip, saç tellerinizi güçlendirebilirsiniz.

Avokado yağını haftada 2-3 defa saç diplerinize masaj yaparak sürün.

30 dakika beklettikten sonra yıkayın ve uzun saçlara kavuşun.

ARGAN YAĞI

Argan yağı, saç uzama hızını arttırır. Argan yağı ayrıca saç dökülmesini engelleyip, yeni saçların çıkmasını sağlar.

Bu altın sıvı ayrıca içerdiği E vitamini ve sağlıklı yağ asitleri ile saç diplerinizi besler ve yeniler.

Yatmadan önce birkaç damla ılık argan yağını kafanıza sürün.

10 dakika boyunca dairesel hareketler ile saç derinize masaj yapın.

Tüm gece argan yağını saçlarınızda bekletin.

Bu yöntemi haftada 2-3 kez uygulayın.

TATLI BADEM YAĞI

Tatlı badem yağının içinde bolca bulunan A, B, K vitaminleri, potasyum ve kalsiyum gibi mineraller bulunur.

Tatlı badem yağı içeriği ile saç köklerini güçlendirerek saçın hızlı uzamasına yardımcı olur. Saçlarda olduğu kadar kirpiklerde de etkisini kısa sürede gösterir.

Tatlı badem yağını ister zeytinyağı gibi bir başına ister diğer bitkisel yağlarla karıştırarak uygulayabilirsiniz

Tatlı badem yağını saç köklerine masaj yaparak uygulayın.

35-40 dakika beklettikten sonra saçlarınızdan arındırın.

Haftada 1-2 kez düzenli olarak tatlı badem yağını saçlarınıza uygulayın.

HİNT YAĞI

Hint yağının içerisinde bol miktarda E vitamini bulunur. Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırır ve saç enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olur.

Hint yağı saçları güçlendirir ve saç tellerinin kalınlaşmasına yardımcı olur.

Haftada 2-3 kez saç köklerinize diğer bitkisel yağlarla karıştırarak saçınıza uygulayabilirsiniz.