İstenmeyen kötü kokuları bazı besinlerle önlemek mümkün. Bu aromatik besinler ağız kokusu gibi günlük hayatta sık yaşadığımız kötü koku sorununa çözüm buluyor. Peki, hangi besinler kokuyu engelliyor? Ağız kokusunu gideren yiyecekler neler?

Ağız kokusu, ter ve ayak kokusu gibi istenmeyen kötü kokularla günlük hayatta karşılaşmak mümkün. Deodorant gibi koku giderici ürünlerin yanı sıra bazı besinlerde aromatik özelliği sayesinde ağız kokusuna çözüm oluyor. Peki, hangi besinler kokuyu engelliyor? Ağız kokusunu gideren yiyecekler neler?

İşte ağız kokusunu gideren besinler..

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay ağız kokusunu, vücut kokusunu ve ayakların kötü kokmasını önlemeye yardımcı olabilecek antioksidan özellikler içerir.

TURUNÇGİLLER

Limon ve portakal gibi turunçgiller, vücudunuzda koku oluşturan bakterilerin büyümesini azaltabilecek toksin birikimini azaltmaya yardımcı olabilir.

ÇEMEN OTU

Çemen otu tohumları ve yaprakları, vücudunuzdaki toksinleri yok edebilen koku önleyici özellikler içerir.

KAKULE

Yemeğinize kakule eklemek sadece lezzetini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda doğal bir koku da katar.

YAPRAKLI SEBZELER

Lahana ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, kokuya neden olan bileşikleri nötralize eden yüksek seviyede klorofil içerir.

KARANFİL

Karanfil oldukça keskin bir tada ve kokuya sahiptir. Bu özelliği ile ağız içinde bakteri ve mikropların artmasına engel olur.

Karanfil antioksidan özelliği ile sindirim sistemine karşı da faydalıdır. Ağız kokusu hissedildiğinde 1-2 tane karanfil çiğnenebileceği gibi karanfil çayı da hazırlanarak tüketilebilir.

NANE

Güçlü bir antiseptik olan nane, bakterileri temizler ve ağız hijyeni sağlar. 2 tatlı kaşığı kuru nane 15 dakika suda kaynatıldıktan sonra şeker ya da bal ile tatlandırılarak içilir.

Ayrıca kurutulmuş nane yapraklarını çiğnemekte ağız kokusu için etkili yöntemlerdendir.

MAYDANOZ

Yediğiniz herhangi bir şeyden sonra oluşan ağız kokularını giderebilmek için maydanoz tüketebilirsiniz. Maydanoz ağız kokusunu gidermekte oldukça etkilidir. Taze bir maydanoz yiyeyecek oluşan ağız kokusunu giderebilir ve tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.