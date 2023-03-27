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  • Hangi burçlar platonik aşık olmaya daha yatkın? Astrolojide platonik aşık burçlar hangileri?

Hangi burçlar platonik aşık olmaya daha yatkın? Astrolojide platonik aşık burçlar hangileri?

Astrolojide yer alan 12 burç çeşitli özellikleri temsil etmektedir. Kimi burç ilişkilerde daha atılganken kimi burç ise platonik aşık olmaya yatkındır. İşte platonik aşık olmaya yatkın burçlar..

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 11:46
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Hangi burçlar platonik aşık olmaya daha yatkın? Astrolojide platonik aşık burçlar hangileri?

Hangi burçlar platonik aşık olmaya daha yatkın? Astrolojide platonik aşık burçlar hangileri?
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Astrolojideki bazı burçlar platonik aşık oluşlarıyla bilinirken bazı burçlar ise çapkın olarak anılıyor. Burçlarla ilgilenen kişiler hangi burçların platonik olduğunu araştırıyor. İşte en çapkın burçları sizler için derledik..

PLATONİK BURÇLAR HANGİLERİ?

BOĞA BURCU

Boğa burçları sadık ve güvenilir ortaklardır, ancak aynı zamanda inatçı olabilirler ve kendi yollarına sapabilirler. Tek taraflı bir ilişkide, kendi ihtiyaçlarına fazla odaklanabilirler.

Partnerlerine ihtiyaç duydukları ilgiyi ve desteği vermezler. Ayrıca, eşlerinin tek taraflı bir ilişki içindeymiş gibi hissetmelerine neden olabilecek zaman zaman değişime veya uzlaşmaya uyum sağlamakta zorlanırlar.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları ilişkilerinde çok ilgili ve sevgi dolu davranır. Ayrıca çok duygusal ve hassas olabilirler.

Tek taraflı bir ilişkide, sağlıklı olmasa bile partnerlerine sarılabilir ve ilişkiyi sürdürmeye çalışabilirler. Ayrıca sınır koymakta zorlanabilirler.

TERAZİ BURCU

Terazi burçları çok adaletlidir ve ne pahasına olursa olsun çatışmadan kaçınırlar.

Eşlerinin mutluluğunu kendilerininkilere tercih edebilirler ve ilişkide kendi ihtiyaçlarını iletmek için mücadele edebilirler. Eşlerinden aynı düzeyde çaba görmeden sürekli olarak fedakarlık yapar ve taviz verirler.

YAY BURCU

Yay burçları bağımsız ve maceracıdırlar ve aynı zamanda bağlılık fobisi olabilirler.

Özgürlüklerine biraz fazla değer verirler. Eşlerinin ihtiyaçlarını karşılamayı unuturlar. Ayrıca duygusal yakınlıkla mücadele edebilirler ve derin konuşmalardan kaçınabilirler.

BALIK BURCU

Merhametli ve empatik olmalarıyla tanınırlar, bu da bazen partnerlerinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymalarına yol açabilir. Eşlerinden aynı tür muamele görmediklerini hissedebilirler. Bu, yalnız kalma korkusuyla zehirli bir ilişki içinde kalmalarına yol açabilir.

Koç, İkizler, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak ve Kova, özellikle partnerleri onların ihtiyaçlarını hiç karşılamıyorsa, uzlaşmaya ve fedakarlığa müsamaha göstermeyecekleri için tek taraflı bir ilişkiden ayrılmaları muhtemeldir.

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