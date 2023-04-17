Hangi burçlar yalan söylemeye daha müsait? Astrolojide en çok yalan söyleyen burçlar hangileri?

Astrolojideki bazı burçlar daha kolay yalan söyleyerek bunu bir davranış haline getirebiliyorlar. Burçlarla ilgilenen kişiler hangi burçların yalan söylemeye daha yatkın olduğunu araştırıyor. İşte en çok yalan söyleyen burçları sizler için derledik..

ASTROLOJİDE EN ÇOK YALAN SÖYLEYEN BURÇLAR HANGİLERİ?

KOVA BURCU

Kova burçları genellikle geleceğe dair yalan söyler. Tahminlerde bulunurken ya da kendisi adına planlar yaparken söylediği yalanlar da neredeyse kusursuzdur.

Kova burçlarının yalan söylediğini anlayabilmek mümkün değildir. Onlar yaratıcı zihinleri ile sizi hemen kandırabilir.

İKİZLER BURCU

Sözcüklerle arası herkesten iyi olan İkizlerin eline kim su dökebilir ki? İkizler burcu olan kişiler hayatındaki gerçeklikleri saklar.

Yalana en çok başvuran burçlar arasında yer alır. Gerçeği saklamayı çok iyi bilen ikizler burcunun yalan söylediğini anlamak çok zor olur.

Ancak onları bu olumsuz yönü aşırı sosyal ve arkadaş canlısı olmalarına engel olmaz. İkizler burçları tatlı diliyle ve hoş sohbetiyle tüm yalanlarının üzerini örter. Böylece kimse onların yalan söylediğinden şüphe duymaz.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları çok duygusal ve hassas bir burç. Kırılmaktan ve üzülmekten çok korkarlar. Bu sebeple de hayatlarıyla ilgili yalan söylemeyi tercih ederler. Çevresindeki insanlardan hayatıyla ilgili gerçekleri gizlerler.

Yengeç burçları kalp kırkmamak için de yalan söyleyebilir. Bazen gerçekleri saklamanın çok daha iyi olduğunu düşünürler.

AKREP BURCU

Akrep burçları astrolojide en gizemli burç olarak bilinir. Her şeyi gizlice yapan akrep burçları, yalan söylemek konusunda da kendini geliştirmiştir. Yalan söylemede o kadar başarılı olurlar ki kurgu mu gerçek mi ayırt etmeniz uzun bir sürenizi alır.

Akrep burçları, çok fazla yalan söylemeyi sevmez. Ancak hayatıyla ilgili bir bilgi saklamak istiyorsa ve bunu kimsenin bilmesini istemiyorsa yalan söyler. Yalanları sırayla rahat ve profesyonel olarak söyleyebilirler. Akrep burçları söylediklerini cümlelere kendini de inandır. Bu sebeple onların yalan söylediğinizi anlamak mümkün olmaz.

TERAZİ BURCU

Terazi burçları, astroloji en adaletli burçlar arasında yer alır. Onların bu özelliği sebebiyle çok dürüst oldukları düşünülür. Ancak terazi burçları da sık sık yalan söylemeye başvurabilir.

Yalan söyleme konusunda fazlasıyla kabiliyetli olan terazi burçlarını yakalamakta oldukça zordur.

Terazi burçları, özellikle ikili ilişkilerinde hoşlandığı kişiyi etkileyebilmek adına yalan söyler. Terazi burçları hem sempatik hem de gülen gözleriyle yalan söylediklerini sizden rahatlıkla saklar.