﻿Hangi aday kaç imza topladı

YSK 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin başvuru süresi Pazartesi saat 17.00'de sona erdi. YSK, 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti, 9 başvuruda eksik evrak tespit etti. Karara göre 11 aday seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilebilecek.
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Alfabetik sıraya göre başvurusu kabul edilen isimler şöyle: Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal.
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Açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, imza sürecinin anlık olarak takip edilebileceği yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre adaylar ve temsilcileri imza sürecini il ve ilçe bazında anlık olarak takip edebilecek. Veriler ise gün sonunda kamuoyuyla paylaşılacak.
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Muharrem İnce: 32.902
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Muhammed Ali Fatih Erbakan: 31.901
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Sinan Oğan: 18.026
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Doğu Perinçek: 7.996
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Yakup Türkal: 993
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Erkan Trükten: 397
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Tevfik Ahmet Özal: 237
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İrfan Uzun: 176
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Halil Murat Ünver: 119
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Hilmi Özden: 60
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Davut Turan: 34
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Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.
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100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek.
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Seçmenler, YSK'nin ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.
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Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.
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Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.