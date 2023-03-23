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Hangi aday kaç imza topladı

Cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza toplama işleminde son olarak hangi adayın kaç imza topladığı ortaya çıktı. İşte güncel rakamlar...

Galeri Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 13:42
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Hangi aday kaç imza topladı

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Hangi aday kaç imza topladı

YSK 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin başvuru süresi Pazartesi saat 17.00'de sona erdi. YSK, 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti, 9 başvuruda eksik evrak tespit etti. Karara göre 11 aday seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilebilecek.

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Hangi aday kaç imza topladı

Alfabetik sıraya göre başvurusu kabul edilen isimler şöyle: Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal.

4/20
Hangi aday kaç imza topladı

Açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, imza sürecinin anlık olarak takip edilebileceği yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre adaylar ve temsilcileri imza sürecini il ve ilçe bazında anlık olarak takip edebilecek. Veriler ise gün sonunda kamuoyuyla paylaşılacak.

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Hangi aday kaç imza topladı

Muharrem İnce: 32.902

6/20
Hangi aday kaç imza topladı

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 31.901

7/20
Hangi aday kaç imza topladı

Sinan Oğan: 18.026

8/20
Hangi aday kaç imza topladı

Doğu Perinçek: 7.996

9/20
Hangi aday kaç imza topladı

Yakup Türkal: 993

10/20
Hangi aday kaç imza topladı

Erkan Trükten: 397

11/20
Hangi aday kaç imza topladı

Tevfik Ahmet Özal: 237

12/20
Hangi aday kaç imza topladı

İrfan Uzun: 176

13/20
Hangi aday kaç imza topladı

Halil Murat Ünver: 119

14/20
Hangi aday kaç imza topladı

Hilmi Özden: 60

15/20
Hangi aday kaç imza topladı

Davut Turan: 34

16/20
Hangi aday kaç imza topladı

Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.

17/20
Hangi aday kaç imza topladı

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek.

18/20
Hangi aday kaç imza topladı

Seçmenler, YSK'nin ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

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Hangi aday kaç imza topladı

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

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Hangi aday kaç imza topladı

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.

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