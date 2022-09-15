El titremesi neden olur? Hangi hastalığı habercisi? El titremesi tedavi edilir mi?

CNN Türk’te yer alan habere göre; Titreme rahatsızlığı vücudun bir kısmında istem dışı hareketliliğin yaşanması olarak bilinmektedir. Tıbbi ismiyle tremor olarak adlandırılan titreme hastalığı birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi çocukluk, gençlik, ileri yaş dönemleri fark etmeksizin her dönemde ve her yaş aralığında görülebilmekte olduğu vurgulandı.

EL TİTREMESİ NEDEN OLUR?

Heyecan, stres, fiziksel yorgunluk, kan şekeri düşüklüğü, aşırı kafein alımı, ruhsal hastalıklar ellerde titreme nedeni olabilir ancak parkinson, epilepsi, Multipl skleroz, beyin damar tıkanıklığı gibi ciddi ve kronik nörolojik hastalıklar elde titreme şeklinde belirti gösterebilmekte olduğunu bildirildi. Psikolojik ve nörolojik rahatsızlıklar belirti olarak el titremesi şeklinde ortaya çıkabilmekte olduğu ifade edildi. Ellerde titreme istirahat halinde veya hareket esnasında görülebilmekte olduğu vurgulandı.

Stres Sinir ve stres çoğu hastalığın temelini oluşturmaktadır. Sinir ve stresin yoğun yaşandığı süreçlerde sinir sistemi ve kaslar bu duruma tepki olarak bazı işaretler göndermektedir. Bu işaretlerden biri el titremesi olabilmektedir. Yorgunluk Gün içerisinde aşırıya kaçan egzersizler, sürekli hareket halinde olmak, ağır iş şartları kasların yorulmasına ve kasılmasına neden olmaktadır. Sinir sistemi içerisinde önemli bir konuma sahip olan kaslar yorulduğu ve gevşeyemediği takdirde istemsiz hareketliliğe neden olabilmektedir. Kafein, gazlı ve asitli içecek tüketimi Aşırıya kaçan kafein, gazlı ve asitli içecek tüketimi beraberinde bazı sağlık problemlerini tetiklemektedir. Yüksek kalori barındıran gazlı ve asitli içecekler aşırı kiloya neden olacaktır. Kilo artışları ise diyabet hastalığını tetiklemektedir. Kan şekerinin düşmesine bağlı olarak ellerde titreme diyabet belirtisi olmaktadır.

Diyabet rahatsızlığı ise beraberinde kalp hastalıkları gibi ölümcül birçok hastalığa neden olmaktadır. Aşırı kafein tüketimlerinde ise göğüs kısmında ansızın çarpıntılara ve el kaslarında istemsiz meydana gelen hareketliliğe neden olmaktadır. Uyarıcı madde kullanımı Uyarıcı maddeler ilk kullanımda zihni açarak, vücuda yoğun bir tempo gücü sağlamakta olduğu bildirildi. İlk kullanımından sonra uyarıcı maddeler zihni körelterek vücudun istem dışı hareketler yapmasına neden olabilmektedir. Uyarıcı madde kullanımı zamanla el başta olmak üzere vücudun birçok noktasının istemsiz ve durdurulamaz halde titremesine sebep olmaktadır. Hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) Kan şekerini dengeli beslemek hayati öneme sahiptir. Gün içerisinde diyet beslenme ve en az şekilde şeker tüketimi hipogliseminin önüne geçebilmektedir aksi halde kan şekerinin düşmesine bağlı olarak ellerde titreme yaşanması olasıdır. Esansiyel tremor Hareket bozuklukları içerisinde en sık genetik geçişi olabilen Esansiyel Tremor görülmektedir. Esansiyel tremor sıklıkla heyecan ve stres ile artan sosyal yaşamı, iş hayatını olumsuz etkileyen bir titreme şeklidir. Parkinson Parkinson hastalığına bağı tek veya iki taraflı el titremesi görülebilmektedir. El titremesi hareketlerde, konuşmada yavaşlama, minik adımlarla yürüme gibi farklı nörolojik bulgular eşlik etmektedir. Parkinson sıklıkla 50 yaş üzeri başlar ancak genç yaşta dahi görülmektedir. Parkinson beyinde dopamin üreten hücre sayısının azalmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Motor bulgular dışında nonmotor diye adlandırılan fiziksel beceri bozukluğu dışında ruhsal değişimler (asosyallik, depresyon, anksiyete, karamsarlık) hipotansiyon, omuz ve sırt ağrıları gibi bulgu ve belirtiler göstermektedir. Epilepsi Epilepsi sinir sisteminin temel bir birimi olan nöronların kontrolsüz anormal iletişimi sonucu ortaya çıkan nörolojik bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Bu duruma bağlı kılınan epilepsi krizlerinde bazen tüm vücuda bazen tek bir kol veya bacakta istem dışı kontrol edilmeyen kasılmalar titremeler izlenmektedir. İstemsiz hareketler kısa süreli olsa dahi hastalarda ciddi yaralanmalara sebep olabilmektedir.

EL TİTREMESİ GENETİK MİDİR?

El titremesine neden olabilecek nörolojik hastalıkların genetik yatkınlığı söz konusudur. El titremesi koronavirüs belirtisi midir? El titremesi koronavirüs belirtisi değildir ancak istisnai durumlar yaşanabilir. El titremesi botoks tedavisi uygulanır mı? Günümüzde botoks güzellik ve sağlık alanlarında kullanılmaya başlandı. Nörolojik hastalıklarda botoks tedavi amaçlı olarak kasların gevşemesi için uygulanabilir. Burada sağlık açısından kullanılan botoks işlemleri genel olarak el içi terlemesi, çene ve boyun kaslarının kasılmasında etkili olmaktadır. El titremesi vitamin eksikliğinden mi kaynaklanır? Sinir sistemi içerisinde yer alan nöronların enerjini tüketmesi istemsiz titremelere neden oluyor. B1, B6 ve B12 vitaminleri nöronların enerjisini beslemekte sinir sistemini dengeleme etkisine sahip olmaktadır. Bu vitaminlerin eksikliğini minimum seviyeye indirmek için balık, hububat, kırmızı et, karnabahar, havuç tüketilebilir.

EL TİTREMESİ TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?

El titremesinde tedavi sürecinin başlayabilmesi için titremenin neden olduğu psikolojik ya da nörolojik hastalığın kesin tanısı konulmaktadır. Stres, heyecan ve paniğin artığı dönemlerde istem dışı el titremeleri meydana gelebilmektedir ancak bunlar geçici el titremeleri olmaktadır. Anksiyete ve kronik depresyonların yarattığı sinir hastalıklarına bağlı titremeler psikiyatri eşliğinde tedavi edilmektedir. Nörolojik hastalıklara bağlı el titremelerinde ise klinik muayene sonucu neden olduğu hastalık belirlenerek ilaçlı tedavi uygulanmaktadır. El titremesini önlemek için ne yapmalı? Gazlı ve asitli içecek tüketimini minimum düzeye indirilmelidir. Kan şekerini dengelenmelidir. El titremesini önlemek için el egzersizleri Sinir ve stresten kaçınmak Kafein tüketimi azaltmak Büyüme ve gelişme çağında minimum 9 maksimum 11 saat, yetişkinlerde minimum 6 maksimum 9 saat arasında düzenli uykuya özen gösterilmelidir. Kolları aşırı yormamak Uyarıcı madde ve alkol kullanmamak El titremesi egzersizleri nelerdir? El titremesini önlemek için öncelikle el kaslarının güçlendirilmesi gerekir. El egzersizleri avuca sığacak küçük bir top yardımı ile eli sıkıp gevşetme hareketler yapılabilir. Çocukluk çağında kullanılan renkli oyun hamurları, bütün parmaklara geçirilerek açma germe yapılacak bir saç lastiği bile bu egzersizleri yapmaya yeterli olacaktır. El titremesi kendiliğinden geçer mi? Dönemsel olarak yaşanan ruhsal durumlar vücutta istemsiz kas hareketliliğine neden olabilir ve el titremesi bundan kaynaklanabilir. Bu tür durumlarda geçici olabilecek el titremeleri nörolojik hastalıklarda geçerli değildir. Nörolojik hastalıklarda ancak klinik muayene ve uygulanacak tedavi şekli el titremesinin önüne geçebilmektedir. El titremesi hangi hastalıkların belirtisidir? Hipoglisemi Parkinson Tremor Epilepsi