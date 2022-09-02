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Sülük tedavisi uzman olmayanlarda çok ciddi tehlike!

Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit, 600 civarında sülük çeşidi bulunduğunu, bunların yalnızca 15'inin tıbbi amaçla kullanıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 11:38
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 11:41
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Sülük tedavisi uzman olmayan ellerde büyük tehlike

Sülük tedavisi uzman olmayanlarda çok ciddi tehlike!
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Diyarbakır'da görevli bir hekimin 70 yaşındaki hastasının hava yolunun üst kısmına yapışan sülüğü canlı şekilde çıkarmasına ilişkin görüntü, sülük tedavisini bir kez daha masaya yatırıd.

Paylaşımı yapan hekim, hastasının sülüğün yedikleriyle o bölgeye yapıştığını söylediğini aktararak, bunun yanlış sülük tedavisi uygulamasından kaynaklandığına dikkat çekti.Hekimin bu görüşünü bazı uzmanlar destekledi, bazıları ise sakıncalı buldu.

Sülük tedavisi konusunda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İleri Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (GETAMER) Koordinatörü Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit, 600 civarında çeşidi bulunduğunu, bunların yalnızca 15'inin tıbbi amaçla kullanıldığını açıkladı. Koçyiğit şunları söyledi:

"KANAMA DURDURULAMAYABİLİR"

“Risklerden birinin hekim olmayanların aynı sülüğü birçok kez kullanması ve bu nedenle kan yoluyla bulaşan hastalıkların başkalarına geçebilmesi mümkün. Kanama olanlarda kanama durdurulamayabilir. Sülüğün sanki emdiği kan orada tedavi yapıyor gibi düşünülür. Tam tersine sülüğün emdiği kan değil verdiği salgılar bizim için çok önemli. Sülüğün 100'e yakın dişi var. O dişleri deriye geçirdiği zaman 100 civarında aktif etken maddeyi kana karıştırıyor. Tedavi edici özelliği kana karıştırdığı maddelerden geliyor."

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan yönetmeliğe göre, 15 dalda sertifika almak koşuluyla sadece diş hekimleri ve hekimlerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanındaki tedavileri uygulama yetkisi olduğunu söyleyen Koçyiğit, bunlardan birinin de sülük tedavisi olduğunu hatırlattı.

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