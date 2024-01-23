Hangi hastalıkların tedavisi yok

Tedavisi olmayan hastalıklar, ilaç veya cerrahi müdahale ile iyileştirilemeyen veya kontrol altına alınamayan hastalıklardır. Bu hastalıklar genellikle ölümcül olabilir veya kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.

İşte tedavisi olmayan hastalıklar:

EBOLA

Ebola, Filoviridae ailesine ait bir virüsün neden olduğu bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır. Ebola, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma, ishal ve kanama gibi belirtilere neden olur. Ebola, kirlenmiş sıvılar veya hayvanlar yoluyla bulaşır. Ebola için kesin bir tedavi yoktur, ancak semptomları hafifletmek ve vücudun enfeksiyonla savaşmasını sağlamak için destekleyici bakım verilebilir.

ÇOCUK FELCİ

Çocuk felci, poliovirüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Çocuk felci, ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kusma, kas ağrısı ve felç gibi belirtilere neden olur. Çocuk felci, dışkı yoluyla veya kirlenmiş su veya yiyecekler yoluyla bulaşır. Çocuk felci için kesin bir tedavi yoktur, ancak semptomları hafifletmek ve komplikasyonları önlemek için destekleyici bakım verilebilir. Çocuk felci, aşı ile önlenebilir.

CREUTZFELDT-JAKOB HASTALIĞI

Creutzfeldt-Jakob hastalığı, prion adı verilen anormal bir proteinin neden olduğu nadir ve ölümcül bir beyin hastalığıdır. Creutzfeldt-Jakob hastalığı, hafıza kaybı, davranış değişiklikleri, halüsinasyonlar, kas seğirmeleri, koordinasyon bozukluğu ve demans gibi belirtilere neden olur. Creutzfeldt-Jakob hastalığı, enfekte kan, dokular veya cerrahi aletler yoluyla bulaşabilir. Creutzfeldt-Jakob hastalığı için kesin bir tedavi yoktur, ancak semptomları hafifletmek ve rahatlamak için destekleyici bakım verilebilir.