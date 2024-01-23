İşte Zirkonyum hakkında az bilinenler

Fatma Demirkaya
İşte Zirkonyum hakkında az bilinenler
Zirkonyum diş kaplaması, estetik diş hekimliğinde popüler bir seçenek haline geldi. İşte ayrıntıları...

Zirkonyum kaplama türü, doğal diş rengine yakın bir görünüm sunar ve metal içermez, bu da onu metal alerjisi olan hastalar için uygun bir seçenek yapar. Zirkonyum diş kaplamaları, dayanıklılığı ve doğal görünümü ile bilinir ve çeşitli diş sorunlarının tedavisinde kullanılır.

ZİRKONYUM DİŞ KAPLAMASININ AVANTAJLARI NELER

Doğal diş rengine ve yapısına yakın sonuçlar sağlar.

Her yaşta uygulanabilir ve daimi dişlerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Uzun ömürlü ve sağlam bir kaplama seçeneğidir.

Diş eti hastalıkları tedavisi sonrasında uygulanabilir.

Metal içermediği için metal alerjisi olan hastalarda tercih edilebilir.

Diş dokusuyla yüksek uyum sağlar ve diş etinde morarma veya renklenme yapmaz.

Diş eti çekilmesi riskini azaltır.

Değiştirilmesi gerektiğinde dişe zarar vermeden kolayca çıkarılabilir.

Zirkonyum diş kaplamaları, estetik bir gülüşe sahip olmak isteyenler için mükemmel bir seçenektir ve düzenli ağız ve diş bakımı yapıldığında uzun yıllar boyunca kullanılabilir.


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