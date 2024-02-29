Hangi meyve güce güç katar

ŞEFTALİ

A ve C vitaminleri bakımından zengindir. Su, mineral tuzlar ve şeker içerir. Kabızlık sorununu çözer. Sindirimi rahatlatır. İdrar yollarını arındırır. Safra kesesi ve böbrekler için faydalıdır.

KARPUZ

Karpuzda bulunan likopen maddesi, kanserle savaşan A ve E vitaminlerinden daha güçlüdür.

KAVUN

B vitamini, brom ve iyot içerir. Bu sayede sinirleri sakinleştirir, uykuyu kolaylaştırır. Damar tıkanıklığı ve anemiye karşı etkilidir.

AHUDUDU

Yaşlılıkla gelen hafıza kaybına karşı korur. İshali durdurur, yaraları iyileştirir ve ayakları dinlendirir. Ayrıca, güzelliğin kaynağıdır.

ÇİLEK

A, B1, B2, C ve K vitaminleri, protein, şeker, meyve asidi, demir, fosfor, sodyum, kalsiyum ve potasyum içerir.

KAYISI

Beynin iyi çalışmasını sağlar, stresi azaltır. Karaciğerin hasar gören kısımlarını onarır. Kemiklerin ve dişlerin sağlıklı ve düzgün olmasına yardımcı olur. Kan yapımını artırarak, anemiyi önler. Üreme organlarını olumlu etkiler ve cinsel gücü artırır.

ERİK

Yüksek antioksidan kapasitesiyle yaşlanmayı geciktirir. Detoks yapıcı özelliği vardır. Sindirim sistemine iyi gelir. Kalbin dostu olan bir antioksidan ve C vitamini kaynağıdır.

KİRAZ

C vitamini bakımından zengin olan kirazda ayrıca B1, B2, B5 vitaminleri, magnezyum ve kalsiyum da vardır. Kirazın ağrıyı kesen bir etkisi vardır.

ÜZÜM

Vücudun zararlı maddelere karşı korunmasını sağlar. Aneminin tedavisinde yardımcı olur. Yüksek tansiyonu düzenlemeye katkıda bulunur. Kalp hastalıkları ve kansere karşı koruyucudur.