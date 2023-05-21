Hangi otlar uykusuzluğa ve sinirlere iyi gelir

Bazı otlar uykusuzluğa ve sinirlere iyi gelir. İşte, o otlar ve ayrıntılı bilgiler…

Hangi otlar uykusuzluğa ve sinirlere iyi gelir

Editör: Murat Öztürk

Şerbetçiotu (mayaotu) : Kendirgiller familyasından; yurdumuzda da yetişen tırmanıcı gövdeli, çok yıllık bir otsu bitkidir.

Gövde ince ve serttir. Yaprakları uzun saplıdır. Kullanılan kısımları dişi çiçek durumları, çiçekler üzerinde bulunan salgı tüyleri ve köküdür. Çiçeklerin terkibinde uçucu yağ, acı maddeler, reçineler, tanen gibi maddeler vardır.

YARARLARI NELERDİR

Vücudu kuvvetlendirir. Sinirleri yatıştırır. Uyku verir. Şehveti azaltır. İdrar söktürür. Kanı temizler. İştah açar. Mide ağrılarını giderir. Romatizma ve böbrek taşlarının sebep olduğu şikayetleri giderir. Aybaşı kanamalarının düzenli olmasını sağlar.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Son Haberler
Ünlü iş insanını 6 yıllık şoförü soydu Güncel
Ünlü iş insanını 6 yıllık şoförü soydu
Esra Erol'un küçük oğlu canlı yayına damga vurdu Magazin
Esra Erol'un küçük oğlu canlı yayına damga vurdu
21 Mayıs Pazar TV yayın akışında ne var? 21 Mayıs Pazar Cumartesi bugün hangi diziler var? Keşfet
21 Mayıs Pazar TV yayın akışında ne var? 21 Mayıs Pazar Cumartesi bugün hangi diziler var?
Polonya'daki karşılaşmada tribünler dumanaltı. O anlar sosyal medyada gündem oldu Spor
Polonya'daki karşılaşmada tribünler dumanaltı. O anlar sosyal medyada gündem oldu
Hamburg’daki konsoloslukta AKP ve MHP dışındaki partilerin müşahitlerine izin verilmiyor iddiası Siyaset
Hamburg’daki konsoloslukta AKP ve MHP dışındaki partilerin müşahitlerine izin verilmiyor iddiası
İki göz damlası 14 kişiyi kör etti. Bu belirtilere dikkat Sağlık
İki göz damlası 14 kişiyi kör etti. Bu belirtilere dikkat
Sığınmacı istilası terörün kendisidir. ‘Göç artık masum değil’ Güncel
Sığınmacı istilası terörün kendisidir. ‘Göç artık masum değil’