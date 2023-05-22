Karanfilağacı mikropları öldürüyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan karanfilağacılya ilgili detaylar...

Mikropları öldüren karanfilağacının faydaları dikkat çekti.

MİKROP NEDİR?

Diğer ismi mikroorganizma olan mikrop, mikroskop ismi verilen cihazla görülebilen en küçük yapılardır. Mikroplar, insan sağlığı için iki ayrı farklı gurupta incelenebilir. Bunlar yararlı ve zararlı mikroorganizmalar olarak birbirlerinden ayrılırlar. Mikroplar, çok farklı şekilde varlıklarını sürdürürler ve genellikle uyum sağladıkları ortamlarda çoğalmaya başlarlar.

KARANFİLAĞACI NEDİR?

Mersingiller familyasından anayurdu Molük adaları olan ve birçok tropik ülkelerde ve başlıca Zengibar, Filipinler ve Hindistan'da yetiştirilen, kış aylarında yaprak dökmeyen bir ağaçtır.

Çiçeğinin tomurcuklarına karanfil denir. Baharat olarak kullanılır. Çiçeklerinden elde edilen karanfilyağının içeriğinde hidrokarbür, euganol, salisilik asid ve karyofilin vardır. Güzel kokuludur. Tadı acıdır. Baharat olarak kullanılır.

NASIL KULLANILIR?

Karanfil tomurcuklarından bir tutam (7-8 tane) alınıp 1 bardak kaynar suya atılır. 10 dakika demlendirilerek hazırlanan infüzyon ılık olarak içilir.

Ağız kokularını yok eder.(Karanfil tanesi ağza alınarak bekletilir)