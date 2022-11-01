Hangi tarafta uyumanın daha iyi olduğu ortaya çıktı

Ensonhaber’de yer alan habere göre; Uyku kalitesi hayatınızı olumlu veya olumsuz yönde etkilediği biliniyor. Bu noktada hangi tarafta uyumanın insanlara daha iyi olduğu ortaya çıkması dikkat çekti. Ayrıca sağ tarafınıza mı yoksa sol tarafınıza mı yattığımız çok önemli olabileceği vurgulandı.

SAĞ VE SOL TARAFA YATMAK BİZİ NASIL ETKİLER?

Reflü, mide içeriği özofagusa geri döndüğünde oluşur ve yemek borusunda yanma hissine neden olacağı bildirildi. Bütün bunlar çeşitli rahatsızlıklara neden olur, gece dinlenmesini bozar ve aynı zamanda uzun vadede ülserlerin gelişmesine neden olur. Daha önce reflü teşhisi konmuş veya geceleri mide ekşimesi yaşayanlar geceyi sol tarafına doğru geçirmesi gerektiği vurgulandı. Sol tarafınıza dönersniz mideniz kalp kası altında yer alacağı bildirildi. Bu, yemek borusunun mideye girdiği noktadır, yerçekimi nedeniyle mide içeriği yemek borusuna geri akmaz ve reflünün bilinen semptomları ortaya çıkmayacağı vurgulandı.

Uyku pozisyonlarının kalp üzerindeki etkilerinin incelendiği bir çalışmada, kalp yetmezliği olan hastaların çoğunlukla sağ tarafına yattığı gözlemlendiği ifade edildi. Bazı mide problemleri olan kişiler için sol taraf iyi bir seçim gibi görünse de, sağ tarafa yatmak uyku apnesi olan kişilerin daha rahat nefes almasına yardımcı olacağı vurgulandı. Araştırmalar, uyku pozisyonunun geceleri nefes darlığı sorununu etkilediğini göstermesiyle dikkatlerden kaçmadı.

Yapılan çalışmalara göre, sağ tarafa yatmak, orta ve şiddetli hastalığı olan hastalarda obstrüktif hava yolu olaylarının sıklığını önemli ölçüde azaldığı ortaya çıktı.

YÜZÜSTÜ UYUMAK İYİ Mİ?

Uyku sırasında oluşan bu kırışıklıklar, mimiklerin neden olduğu kırışıklıklar dışında yüzün diğer bölgelerinde oluşur. Sırt üstü yatmak cildinizi koruyabilir, ancak bu pozisyon solunum güçlüğüne yol açarak horlama ve uyku apnesine neden olabileceği bildirildi. Ortalama olarak, gece boyunca 20 kez pozisyon değiştiririz ve ne kadar uzun süre hareketsiz kalırsak, cildimizi etkileme olasılığı o kadar artar.

Birçok insan yüzüstü uyumayı tercih eder, ancak bu pek iyi bir fikir değildir. Bu pozisyon sadece omurgayı sağlıksız bir pozisyona zorlamakla kalmaz, aynı zamanda göz kürelerindeki sıvı basıncını da arttırır. Bu da glokom gibi çeşitli göz problemlerinin gelişmesine neden olabilir. Yüz üstü uyumak cilt sağlığı üzerinde de etki gösterir ve kırııklıkları artırabilir.