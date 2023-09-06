Hangi vitamin eksikliği hangi hastalıklara neden olur?

Editör: Naim Arıoğlu

B12 eksikliği kansızlığa neden olabiliyorken, D vitamini eksikliği de yorgunluk ve sürekli hâlsizlik hissi yapabiliyor. Beden ve ruh sağlığının korunması adına vitaminlerin doğru şekilde ve uygun miktarda alınması önem teşkil ediyor. Vücuttaki tüm organ ve sistemleri etkileyen vitaminlerin yetersiz alımı ise farklı belirtilerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Genellikle doğal yollarla alınabilen vitaminlerin takviyesi için ise mutlaka konu ile ilgili bir uzman doktora başvurulması gerekiyor.

Vücudun genel fonksiyonlarının işleyişinde birtakım sorunlar ortaya çıktığında çoğunlukla nedeni vitamin eksikliğidir. Vitamin eksikliğini önlemek için dengeli beslenmek ve sağlıklı gıda tüketimi çok önemlidir. Bağışıklığı güçlendirmek, hastalıklardan korunmak ve daha dinç hissetmek için vücudun en önemli ihtiyacı vitaminlerdir. Vücudunuzda vitamin eksikliğine bağlı olarak gelişen belirtilere dikkat etmek, bu eksikliği hemen gidermek için önemli. Vitaminler vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ve sağlığımızı önemli ölçüde etkileyen organik bileşenlerdir.

Özellikle doğal besin kaynaklarında bulunan, hücre yenilenmesine ve enerji üretimine yardımcı olan vitaminlerin eksikliği durumunda birçok hastalık ortaya çıkmaktadır. Peki, vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? Vücudumuzda A, B2, B12, C, E, K vitaminlerini eksikliklerinde neler gözlemlenir?

Vitamin eksiklikleri; vücutta birçok fonksiyonun işlevinde sorunlar ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tırnaklar, deri ve gözlerde etkileri çok fazla oluşmaktadır. Görmede sorun ve tırnaklarda kırılma şeklinde belirtiler olması vitamin eksikliği nedenlerindendir. Vitamin eksikliğini yaşamamak için dengeli beslenme sağlanmalı, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeye önem vermelidir.

A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE NELER OLUR?

Enfeksiyonlara karşı direnç azalır ve halsizlik baş gösterir.

Dudaklarda yaralar ve dilde kızarıklık oluşur.

A vitamini karaciğerde depolandığı için yetersiz alındığında önce karaciğerdeki depolar azalıyor, ardından kanda miktarı düşüyor.

A vitaminin eksikliğinde sıklıkla görme ile ilgili problemler ortaya çıkıyor. Gece körlüğü, gözün parlaklığını yitirerek aşırı kuruması, gözyaşının yetersiz salgılanması bu sorunlardan bazıları...

Görmede bozukluklar ortaya çıkar.

Ciltte kuruluk, saç ve tırnaklarda kırılmalar oluşur.

Ayrıca A vitamini bağışıklık sisteminde de görev aldığı için eksikliğinde halsizlik ortaya çıkabiliyor ve enfeksiyon riski artabiliyor. Uzayan A vitamini eksikliği ise vücutta geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

A VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER HANGİLERİ

2 tip A vitamini bulunduğundan, A vitamini kaynakları 2 kategoriye ayrılabilir.

Önceden oluşturulmuş A Vitamini alabalık, beyaz peynir, ciğer, kral uskumru, morina ciğeri yağı, somon, tavuk ciğeri, tereyağı, yumurta sarısı, yağlı süt, peynir, krema, böbrek, pisi balığı ve balık yağı gibi hayvansal gıdalardan elde edilir.

Provitamin A ise balkabağı, brokoli, havuç, ıspanak, karalahana, karahindiba yeşillikleri, kırmızıbiber, lahana, maydanoz, pazı, brüksel lahanası, tatlı patates, portakal gibi sarı meyveler ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunur.

Karaciğer, yumurta sarısı, tereyağı gibi hayvansal besinler; koyu yeşil yapraklı, sarı ve turuncu renkli sebzelerde bulunuyor.

Günde 5 porsiyon sebze ve meyve yemek A vitaminini yeterli miktarda almaya yardımcı oluyor.

Sinir sisteminde bozukluklar,

Avuç içinde ve ayak tabanlarında renk değişimi,

Mide bulantısı gibi sonuçlar görülebiliyor.

Gereğinden fazla alınırsa

Karaciğerde büyüme,

Ciltte pul pul dökülme,

EMİLİMİNİ ARTIRMAK İÇİN NE YAPILMALI?

A vitamini yağda çözünen ve yağ aracılığı ile taşınan bir vitamin olduğundan emilim için diyetle alınan yağ miktarı son derece önemli.

Eğer yağın sindirimi için pankreastan salgılanan pankreatik enzimler ve safra asidinde herhangi bir problem yoksa diyetle alınan A vitamininin emilim oranı yüzde 80-90'ı buluyor.

Bununla birlikte çinko ve E vitamini eksikliği A vitamini metabolizmasını bozabiliyor çünkü bu iki besin A vitaminin emilim, taşınma ve hareketlerinde önemli bir rol oynuyor.