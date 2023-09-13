Saç dökülmesinin en büyük nedeni ortaya çıktı. Okuyucunca hayatınızı gözden geçireceksiniz

Saç dökülmesi insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bu süreçte saç dökülmesinin nedenleri merak konusu olmayı sürdürüyor.

Stresin tüm vücudun işleyişini sıkıntıya soktuğu ve vücuttaki besinlerin dengesizliğine yol açtığını bildirildi. Bunu da saç dökülmesinin en büyük nedeni olduğunun altı çizildi.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDİR?

Sağlıklı bir saç derisinde ortalama 100 bin adet saç bulunur ve erişkinlerde yıkanma ve taramaya bağlı olarak günde ortalama 100-150 adet saç teli dökülmesi normal kabul edilir.

Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı bir insanda saç dökülmeleri 2 aya kadar sürebilmektedir.

Yılda 3 kez tekrarlanan saç dökülme süresinin 2 ayı aşması ise bazı ciddi hastalıkların habercisi olabileceği gibi uzman yardımı alınmasını gerektirebilir.

Saç dökülmesi genellikle tetikleyici faktörden 3-4 ay sonra başlamakta ve bu faktörler tedavi edildikten 6-12 ay sonra normale dönebilmektedir.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

-Demir eksikliği nedeniyle saç dökülmesi

-Kalıtsal saç dökülmesi

-Hatalı diyetler nedeniyle saç dökülmesi

-Mantar hastalıkları nedeniyle saç dökülmesi

-Bazı ilaçlar nedeniyle saç dökülmesi

-Saçkıran hastalığı nedeniyle saç dökülmesi (Alopesi Areata)

-Ağır stresli durumlar saç dökülmesi için bir etken

-Aşırı kilo kayıpları nedeniyle saç dökülmesi

-Yüksek dozda A vitamini nedeniyle saç dökülmesi

-Anoreksi ve bulimia nedeniyle saç dökülmesi

-Sistemik hastalıklar nedeniyle saç dökülmesi

-Hormonal değişimler nedeniyle saç dökülmesi

-Sikatrisyel Alopesi nedeniyle saç dökülmesi