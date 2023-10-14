Hanife Gürdal'ın duş öncesi paylaşımı eşine kriz geçirtti

Bir dönem izdivaç programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, sosyal medya paylaşımlarına devan ediyor. Programlar bittikten sonra tesettürünü çıkaran ve evlenen Gürdal, sosyal medyadan duş öncesi paylaşım yaptı.

Fenomen gelin adayının paylaşımına ise eşi Kemal Ayvaz öfke kustu. Ünlü isme mesaj atan Ayvaz, "Beni katil edeceksin" dedi.

Eşinin kendisine attığı mesajları paylaşan Hanife Gürdal, sosyal medya kullanıcılarını şoke etti.

EŞİ KRİZ GEÇİRDİ, GÖREN ŞAŞIRDI

Yalnızca duş başlığından akan suyu paylaşan Hanife'nin eşi bu paylaşım sonrası sinirlendi.

Eşi Kemal Ayvaz'ın attığı hikayeden sonra kendisine gönderdiği mesajları Instagram hikayesinde paylaşan Hanife, "Bir duş görüntüsü ile başıma gelenler" yazdı.

Mesajlarda Kemal Ayvaz'ın 'Nedir oğlum bu?', 'Lan beni katil edeceksin' mesajları dikkatlerden kaçmadı.

Mesaj paylaşımına gelen yorumlara sinirlenen Hanife Gürdal, "Kocamın bana attığı mesajlara kusmuk atmış birisi. Canım, aynaya doğru! Daha iştahlı kusarsın o mendebur suratına." dediği bir video paylaştı.