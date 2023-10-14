Hanife Gürdal'ın duş öncesi paylaşımı eşine kriz geçirtti

Katıldığı izdivaç programında tanınan Hanife Gürdal’ın yaptığı paylaşım eşine kriz geçirtti. Gürdal’ın duş öncesi yaptığı paylaşıma eşi sert tepki gösterdi.

Hanife Gürdal'ın duş öncesi paylaşımı eşine kriz geçirtti

Bir dönem izdivaç programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, sosyal medya paylaşımlarına devan ediyor. Programlar bittikten sonra tesettürünü çıkaran ve evlenen Gürdal, sosyal medyadan duş öncesi paylaşım yaptı.

Fenomen gelin adayının paylaşımına ise eşi Kemal Ayvaz öfke kustu. Ünlü isme mesaj atan Ayvaz, "Beni katil edeceksin" dedi.

Eşinin kendisine attığı mesajları paylaşan Hanife Gürdal, sosyal medya kullanıcılarını şoke etti.

EŞİ KRİZ GEÇİRDİ, GÖREN ŞAŞIRDI

Yalnızca duş başlığından akan suyu paylaşan Hanife'nin eşi bu paylaşım sonrası sinirlendi.

Eşi Kemal Ayvaz'ın attığı hikayeden sonra kendisine gönderdiği mesajları Instagram hikayesinde paylaşan Hanife, "Bir duş görüntüsü ile başıma gelenler" yazdı.

ekran-goruntusu-2023-10-14-104958.png

Mesajlarda Kemal Ayvaz'ın 'Nedir oğlum bu?', 'Lan beni katil edeceksin' mesajları dikkatlerden kaçmadı.

Mesaj paylaşımına gelen yorumlara sinirlenen Hanife Gürdal, "Kocamın bana attığı mesajlara kusmuk atmış birisi. Canım, aynaya doğru! Daha iştahlı kusarsın o mendebur suratına." dediği bir video paylaştı.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Tok tutan 3 şifalı bitki açıklandı Şifalı Bitkiler
Tok tutan 3 şifalı bitki açıklandı
Adalet bu mu? 36 kişiye mezar olmuştu. Vicdanları sızlatan karar Gündem
Adalet bu mu? 36 kişiye mezar olmuştu. Vicdanları sızlatan karar
Küresel piyasalar İsrail-Filistin çatışmasına odaklandı Ekonomi
Küresel piyasalar İsrail-Filistin çatışmasına odaklandı
Volkan Demirel Fenerbahçe'yi önce övdü sonra gözdağı verdi Spor
Volkan Demirel Fenerbahçe'yi önce övdü sonra gözdağı verdi
Güzel sunucu iş toplantısını sahilde yaptı Magazin
Güzel sunucu iş toplantısını sahilde yaptı
Berna Laçin Dilan Polat'a füze attı Magazin
Berna Laçin Dilan Polat'a füze attı
Ev alacaklar dikkat. Fiyatlarda yeni gelişme Ekonomi
Ev alacaklar dikkat. Fiyatlarda yeni gelişme