Hannah Coan'ın yeni kulübü belli oldu

Transfer bugün öğleden sonra Portsmouth kulübünün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımla kamuoyuna duyuruldu.

Hannah Coan, Haziran sonunda sözleşmesinin sona ermesinin ardından Blackburn Rovers'tan ayrıldıktan sonra Portsmouth'a katılıyor. 23 yaşındaki oyuncu, son dört sezonu ikinci kademede futbol oynayarak geçirdikten sonra Barclays Kadınlar Şampiyonası seviyesinde deneyimlerini sergileme fırsatı yakaladı.

Defans oyuncusu, Sheffield United'da kısa bir kiralık döneminin tadını çıkarmadan önce Everton formasını giymişyi.

Coan, 2021'de Blackburn Rovers'a katıldı ve oyuncu, Barclays Kadınlar Şampiyonası'nda Lancashire kulübü için 70 maça çıktı.

Portsmouth patronu Jay Sadler, Coan'ı kadrosuna kattıktan sonra "Hannah'ı Portsmouth'a getirmekten mutluluk duyuyorum. O etkileyici bir figür ve Blackburn'ün ligdeki en yüksek derecesine ulaşmasına yardımcı olan mükemmel bir sezon geçirdi. Savunmada rekabeti artırmak için çok istekliydik ve Hannah aradığımız profil için biçilmiş kaftan. Sol ayaklı olması da tercih edilme sebeplerinden oldu, zira bu savunma hattımızda denge sağlıyor. Son üç sezondur istikrarlı bir şekilde oynayarak bu seviyede oldukça fazla deneyime sahip oldu ve bu da onu gruba harika bir katkı yaptı."

Coan, Portsmouth'un yaz transfer dönemindeki ikinci transferi oldu.