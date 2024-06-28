Hapis cezası ile aranan 15 şahıs yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü halihazırda aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, cezaevi firarisi olan ve 134 ayrı suç kaydı ile 37 aranma kaydı bulunan, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve tutuklu/hükümlünün kaçması suçlarından 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi yakalandı.

Ayrıca, 19 ayrı dosyadan aranma kaydı bulunan ve hırsızlık suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir başka kişi, farklı bir ilde tespit edildi.

Diğer taraftan, (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi de yakalandı.

Son olarak, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, hakaret gibi suçlardan toplam 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi ise gözaltına alındı.

Toplamda 15 şahıs, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi.