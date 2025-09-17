Hapis cezası ile aranıyordu! Yakalanan şahıs tutuklandı

Hapis cezası ile aranıyordu! Yakalanan şahıs tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece vakti yağma suçundan hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada İskenderun İlçesinde birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma suçundan yakalama emri ve bu suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.E.E. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.

