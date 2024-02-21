Hapşırığı tutmak yararlı mı zararlı mı

Hapşırma, vücudun kendini savunma yollarından biridir. Burnunuzda tıkanıklık olduğunda, çok kötü bir koku duyduğunuzda, parfüm gibi alerji yapıcı maddeleri kokladığınızda, soluduğunuz hava kirli olduğunda hapşırma içgüdüsü ortaya çıkar.

Vücudunuz, solunum yollarını temizlemek ve açmak için, soluduğunuz havadaki zararlı maddeleri hapşırarak dışarı atar. Kalabalık bir yerde hapşırmanız gerektiğinde, utanıp hapşırmanızı içeriye doğru bastırırsanız, yanlış yapmış olursunuz. Çünkü hapşırma, vücudun doğal bir reaksiyonudur ve sağlığınız için en iyisi rahatça hapşırmaktır.

Hapşırmanızı bastırdığınızda, sağlığınıza çok yönlü zararlar verebilirsiniz. Hapşırmanızı engellemek, beyin ve burun damarlarınızdaki basıncı yükseltir. Hapşırma baskılandığında, baygınlık, damar yırtılması, beyin kanaması ve kalp krizi riski artar.

Hapşırmanızı engellemek, gözlerinizdeki ve diyaframınızdaki kan damarlarına da zarar verebilir. Hapşırmanızı engellediğinizde, kan basıncınız birden yükselebilir. Çünkü engellenen hapşırma, beyindeki kan damarlarını zorlar. Bununla birlikte, içeriye doğru hapşırmanız, boynunuzun incinmesine sebep olabilir.