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Harbiye'de 'Tek Yürek' konserleri başlıyor

Sanat dünyasının ünlü isimleri ülkemizde peş peşe yaşanan felaketlerden etkilenen halkımız için şarkılarını Harbiye Açıkhava sahnesinde söyleyecek. 12 Nisan’da başlayacak konser serisinden elde edilen gelir, çeşitli yardım kuruluşlarına bağışlanacak.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 11:21
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Harbiye Açıkhava sahnesinde 'Tek Yürek' konserleri başlıyor

Harbiye'de 'Tek Yürek' konserleri başlıyor
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Birçok sanatçının performansına ev sahipliği yapan Harbiye Cemil Topuzlı Açık Hava Tiyatrosu bu kez kapılarını yardım konserleri için açıyor.

Gripin, Rubato, Mehmet Erdem, Tan Taşçı ve Teoman’ın aralarında olduğu ünlü isimler şarkılarını ülkemizde peş peşe yaşanan felaketlerden etkilenen halkımız için söyleyecek.

Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşecek olan konser serisi 12 Nisan’da sevilen grup Gripin’in performansıyla başlayacak.

Kendilerine has tarzıyla her müzik türünden şarkıyı yorumlayan Rubato grubu ile kariyerinde önemli adımlar atan Mehmet Erdem, konukları İlyas Yalçıntaş, Can Gox ve Bora Duran ile konser verecek.

Bol konuklu konser, 13 Nisan’da gerçekleşecek. Konser serisi, biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen “Söz & Müzik: Tan Taşçı” konseriyle sürecek. Tan Taşçı, 14 Nisan’da hayranlarıyla Harbiye’de buluşacak ve sevilen şarkılarını onlarla birlikte söyleyecek.

Finali ise 15 Nisan’da ünlü rock’çı Teoman yapacak. Teoman geçmişten günümüze sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatacak.

Konserlerden elde edilen gelirler, kız çocuklarının eşit şartlarda yaşaması, eğitimlerine katkı sağlamak için oluşturulan “Büyüt Hayallerini” projesine ve afet bölgesindeki halkımızın insani şartlarda yaşaması için gerekli olan alanlara aktarılacak.

Bayhan Müzik, Harbiye konserlerinin yanı sıra nisan ayı içindeki tüm Türkiye ve Almanya etkinliklerinin gelirini de depremzedelere bağışlayacak.

Kaynak Hürriyet/Kelebek

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