Hareket eden araç bir kadının ayağını ezdi

Ankara'nın Sincan ilçesindeki İstasyon Mahallesi'nde bulunan Bosna Caddesi Polatlı 1 Cadde kavşağında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, park halinde duran bir aracın hareket etmesi neticesinde bir kadın ayağından yaralandı. Ahmet T. yönetimindeki 06 FD 3330 plakalı araç, park halindeyken hareket etmeye başladığı anda yoldan geçen Tuğba O.'yu görmeyerek ayağını ezdi.

Durumu fark eden bir başka sürücü, ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı kadın, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.