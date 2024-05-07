Hareket eden araç bir kadının ayağını ezdi

Kaynak: İHA
Hareket eden araç bir kadının ayağını ezdi
Ankara'da park halindeki araç hareket ettiği esnada bir kadının ayağını ezdi.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki İstasyon Mahallesi'nde bulunan Bosna Caddesi Polatlı 1 Cadde kavşağında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, park halinde duran bir aracın hareket etmesi neticesinde bir kadın ayağından yaralandı. Ahmet T. yönetimindeki 06 FD 3330 plakalı araç, park halindeyken hareket etmeye başladığı anda yoldan geçen Tuğba O.'yu görmeyerek ayağını ezdi.

gfs.jpg

Durumu fark eden bir başka sürücü, ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı kadın, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Son Haberler
6 ilde araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek satan zanlılara operasyon: 11 gözaltı Gündem
6 ilde araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek satan zanlılara operasyon: 11 gözaltı
Beşiktaş saha dışından kazandı! Gürel Yurttaş yazdı Spor
Beşiktaş saha dışından kazandı! Gürel Yurttaş yazdı
İstanbul-Eyüpsultan'da okul müdürünün hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı Gündem
İstanbul-Eyüpsultan'da okul müdürünün hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Hatay’da baraka yangını Yerel Haberler
Hatay’da baraka yangını
Yahudi yerleşimciler insani yardım konvoyuna saldırdı Dünya
Yahudi yerleşimciler insani yardım konvoyuna saldırdı
Askerden dönen oğlunun sürprizi gözyaşlarına boğdu Video
Askerden dönen oğlunun sürprizi gözyaşlarına boğdu
Beşiktaş kupada finale yükseldi. Ankaragücü'nü eledi Spor
Beşiktaş kupada finale yükseldi. Ankaragücü'nü eledi