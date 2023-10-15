Harem Spor Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde dikkat çekiyor

2023 Sezonunu eylül ayında açan, Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Harem Spor'un başarısı dikkat çekiyor.

Serkan Candaş'ın haberine göre, 2 yıl içinde iki lig çıkan Türkiye’deki ilk ve tek takım olan Harem spor, ligin 4. haftası geride kalırken liderin bir puan gerisinde bulunuyor.

Oldukça sınırlı ve kısıtlı imkânlar ile mücadele ettiklerini söyleyen Harem Spor'un en büyük desteğini CeMeFe firmasının sahibi ve aynı zamanda takımında başkanı olan eski basketbolcu Cem EFE ve Başkan yardımcısı Kaya Juwelier sahibi Ahmet Melik Kaya sağlıyor.

Lider takımında düşme hattındaki takımında kendilerinden korktuğunu söyleyen Başkan yardımcısı Kaya; “Lider takımda düşme hattındaki takımda bizden korkuyor çekiniyor. Biz bu sene en üst seviye de ligi tamamlamak için en ciddi adayız. İki Amerikalı oyuncumuz var, onlar başta olmak üzere hepsi mutlu. Bize oynadıkları tüm takımlarda bu kadar mutlu olamadıklarını ve son derece güzel bir aile ortamında bulunmaktan mutlu olduklarını belirtiyorlar. Takımın sponsorları arasında Pizza Lazza, CeMeFe, Taç Zincir, Orse Gold, Vitrin kuyumculuk, Vera Kuyumculuk, Mirdaş Gold gibi firmalar kısıtlı imkânlar ile var olma mücadelesindeler. Kuyumculuk sektörünün tek profesyonel spor takımı Harem Spor, daha fazla destek ve sektörden daha fazla ilgi bekliyor. Belki de gelecek sezon süper ligde bir kuyumculuk spor kulübü Avrupa liglerinde boy gösterecek ve dikkat çekecek. 7 milyar usd ihracat rakamına ulaşan sektör bu konuda ne zaman birleşip kulübe daha fazla sahip çıkar bunu da zaman gösterecek.” dedi.

Takımın geleceği hakkında konuşan başkan Cem Efe ise “Biz elimizi değil bedenimizi taşın altına koyduk. Takımı hak ettiği yere getireceğiz.” dedi.