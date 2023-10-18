Harry Kane coştu İngiltere İtalya'yı vurdu. Beşiktaşlı Bakhtiyor rekor kırdı. Tadic patladı

UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya'yı yenen İngiltere, finallere katılmayı garantiledi

KAYNAK: AA
Harry Kane coştu İngiltere İtalya'yı vurdu. Beşiktaşlı Bakhtiyor rekor kırdı. Tadic patladı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 8. hafta maçları tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 8. hafta üçüncü gününde, 3 grupta 7 maç oynandı.

C Grubu'nda İngiltere, konuk ettiği İtalya'yı ilki penaltıdan 32. ve 77. dakikalarda Harry Kane, 57. dakikada Marcus Rashford'un golleriyle 3-1 mağlup ederek finallere kalmayı garantiledi. İtalya'nın tek golünü, 15. dakikada Gianluca Scamacca kaydetti.

H Grubu'nda Kazakistan, 1-0 geriye düştüğü mücadelede, deplasmanda Finlandiya'yı Beşiktaş'ta forma giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'un ilki penaltıdan 77. ve 89. dakikadaki golleriyle 2-1 mağlup etti.

Bugünkü performansının ardından Bakhtiyor, Kazakistan Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu (34 maçta 14 gol) konumuna geldi. Önceki rekor, 73 karşılaşmada 13 gole imza atan Ruslan Baltiev'e aitti. Kazakistan ise Finlandiya karşısında 7. maçında ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sırbistan'ın ağırladığı Karadağ'ı 3-1'le geçtiği mücadelede ise takımının üçüncü golünü, Fenerbahçe'de forma giyen Dusan Tadic kaydetti.

Öte yandan, Belçika ile İsveç arasındaki karşılaşma öncesinde dün Brüksel'de düzenlenen silahlı saldırıda ölen iki kişi anısına, tüm maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

İngiltere-İtalya: 3-1

Malta-Ukrayna: 1-3

G Grubu:

Litvanya-Macaristan: 2-2

Sırbistan-Karadağ: 3-1

H Grubu:

Finlandiya-Kazakistan: 1-2

Kuzey İrlanda-Slovenya: 0-1

San Marino-Danimarka: 1-2

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Selçuk Geçer doların 132 gün sonra kaç TL olacağını açıkladı. Kara haberi verdi adeta kıyamet kopacak Ekonomi
Selçuk Geçer doların 132 gün sonra kaç TL olacağını açıkladı. Kara haberi verdi adeta kıyamet kopacak
İstanbul'da sağanak etkili oluyor Yaşam
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Biden, İsrail'e hareket etti: Hastane katliamının gölgesinde ziyaret Dünya
Biden, İsrail'e hareket etti: Hastane katliamının gölgesinde ziyaret
Filistin lideri Abbas, hastane saldırısından sonra konuştu: İşgal hükümeti bütün kırmızı çizgileri aştı, bizi buradan atmalarına izin vermeyeceğiz Dünya
Filistin lideri Abbas, hastane saldırısından sonra konuştu: İşgal hükümeti bütün kırmızı çizgileri aştı, bizi buradan atmalarına izin vermeyeceğiz
İktidarın 5 yıllık planı: 'Mezarda emeklilik' mi geliyor? Gündem
İktidarın 5 yıllık planı: 'Mezarda emeklilik' mi geliyor?
İsrail'in vurduğu hastanede çocuklar için etkinlik yapılmış. Saldırıdan sadece bir gün önce… Dünya
İsrail'in vurduğu hastanede çocuklar için etkinlik yapılmış. Saldırıdan sadece bir gün önce…