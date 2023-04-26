Harry Potter'ın yıldızı Daniel Radcliffe baba oldu

Dünyaca ünlü Harry Potter serisinde filmin başkarakteri Harry Potter'a hayat veren Daniel Radcliffe baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Harry Potter'ın yıldızı Daniel Radcliffe baba oldu

İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinin yıldızı Daniel Radcliffe baba oldu. Dünyaca ünlü film serisinde Harry Potter karakterini canlandıran İngiliz oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Erin Darke ile ilk kez bebek sahibi oldu.

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"Kill Your Darlings" filminin setinde tanışan ve 2013 yılından beri birlikte olan çift, daha sonra 2016'da da “Don’t Think Twice” filminde birlikte rol almıştı.
Başrollerini Emma Watson ve Rupert Grint ile paylaştığı sekiz Harry Potter filminde rol alarak genç yaşta dünyanın en zengin insanlarından biri olan Radcliffe, 33 yaşında baba olmanın heyecanını yaşıyor.

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