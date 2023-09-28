Harry Potter yıldızı anne oldu

Profesyonel oyunculuk kariyerine Harry Potter serisinin ilk filminde henüz bir çocuk oyuncuyken başlayan Bonnie Wright, anne oldu.

Harry Potter yıldızı anne oldu

Harry Potter'ın çocuk yıldızı Bonnie Wright, anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Andrew Lococo ile evli olan 32 yaşındaki İngiliz oyuncu, 19 Eylül'de ilk çocuğunu dünyaya getirdi.

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NTV'de yer alan habere göre; Annelik sevincini Instagram'da paylaşan oyuncu, "Elio Ocean Wright Lococo'ya merhaba deyin" notunu düştü.

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Wright ayrıca "Sağlıklı ve mutluyuz. Andrew ve ben oğlumuzla büyük bir aşk yaşıyoruz. Ellerimizi tutan ve yolculuğumuzu keyifli ve büyük hale getiren doğum ekibimize minnettarım. Doğum en akla gelmedik tecrübe" diye yazdı.

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Hem eşine hem de doğum ekibine teşekkür eden ünlü oyuncu, "Elio en sevgi dolu babaya sahip" notunu düştü.

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Bonnie Wright, profesyonel oyunculuk kariyerine 2001 yılında "Harry Potter ve Felsefe Taşı" filmiyle başladı ve Harry Potter serisinin diğer filmlerinde de rol aldı.

Serideki Ginny Weasley karakteriyle hafızalara kazındı.

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