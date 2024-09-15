Harun Algül halterde Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 11-15 Eylül tarihleri arasında Konya'da gerçekleştiriliyor. Şampiyona, Konya'nın Karatay ilçesindeki Spor ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Şampiyonada, 220 erkek ve 168 kadın sporcu olmak üzere toplamda 388 sporcu ve 61 kulüp mücadele ediyor. Şırnak'tan katılan sporcular Harun Algül ve Mevlan Özen, büyük başarılar elde etti.

Harun Algül, 55 kilo sıkletinde koparmada 103 ve silkmede 116 kilo kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Diğer bir Şırnaklı sporcu Mevlan Özen ise 61 kilo sıkletinde koparmada 104 ve silkmede 118 kilo kaldırarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Şampiyona 15 Eylül Pazar günü sona erecek.