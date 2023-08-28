Harvard'lı bilim insanları uyardı. Sabahları bunu yapmak kalp krizi riskini 5 kat artıyor

Her yıl kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden milyonlarca insan bulunduğu biliniyor. Kalp krizinin genellikle ani gelişmesi bu duruma müdahale etmeyi de geciktiriyor.

Harvard Tıp Okulu'nda yapılan bir çalışmada, sabahları kalp krizi geçirmenin yüzde 20 daha fazla kalp dokusu ölümüyle ilişkili olduğu bulundu.

Esnek bir çalışma programına sahip olan bireylerin, sabahları veya öğleden sonraları egzersiz yapmaları tavsiye edildi.

Güne hareketsiz bir başlangıç yapmanın, kalp krizine neden olabilecek bütün olasılıkları da beraberinde getirdiği duyuruldu.

Yüksek yoğunluklu egzersiz, dolaşım pahasına ani kalp durması veya ölüm riskini akut şekilde artırabilir, bu nedenle düşük yoğunluklu egzersiz yapmak daha doğrudur.

Cleveland Clinic, “Kronik doğa sporları eğitimi ve dayanıklılık etkinliklerinde yarışmak, kalp hasarına ve ritim bozukluklarına yol açabilir” sözlerini kullandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, her gece yedi saatten az uyuyan yetişkinlerin, kalple ilgili sağlık sorunları yaşama riskinin daha yüksek olduğunu da açıkladı.

Bununla birlikte, uyku yoksunluğunun kalp krizi riskini tetiklediğini ve tansiyon sorunlarına da neden olabileceği bildirildi.

