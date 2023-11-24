Hasadı başladı kanseri ve felci durduruyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL

Türkiye’nin havuç ihtiyacının yaklaşık üçte birinin karşılandığı Ankara’nın Beypazarı ilçesinde kışlık havuç hasadı başladı. Kanseri ve felci durduran havucun tarlada kilosu 10 markette 34 lira.

KAYNAK: İHA
Hasadı başladı kanseri ve felci durduruyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL

İHA'nın haberine göre, Türkiye’nin havuç üretiminin yaklaşık yüzde 40'ının karşılandığı 50 bin nüfuslu Beypazarı ilçesinde başta havuç olmak üzere pek çok sebze ve meyve üretiliyor.

İlçe halkının yüzde 30’u geçimini tarımdan sağlıyor. Havuç deyince akla gelen ilk yerlerden biri olan Beypazarı’nda neredeyse yılın 365 günü havuç üretimi gerçekleştiriliyor.

Rakımı yüksek olan yerlere de sahip olan Beypazarı’nda yüksek ve alçak bölgelere göre hasat zamanı farklılık gösteriyor.

Beypazarı’nda en çok rağbet gören kışlık havucun hasadı yüzlerce işçinin tarlaya inmesiyle başladı. Günün ilk ışıklarıyla tarlada çalışmaya başlayan mevsimlik işçiler, havuçların sökümünü yaparak torbalara koyuyor.

Toplanan havuçlar, yıkama tesislerine gönderiliyor. Tesislerde önce geniş bir havuzda kaba temizliği yapılan havuçlar, daha sonra yıkama makinesinden geçerek, paketleme kısmına ulaşıyor.

Burada havuçlar iri, kıtır ve kırık olarak üçe ayrılıyor. Ayrılan havuçlar kullanım amaçlarına göre farklı kasalara koyuluyor. Üreticiler, hasat ettikleri ürünleri ilerleyen dönemlerde talebe göre piyasaya sunmak için soğuk hava depolarında muhafaza ediyor.

Tüm bu işlemlerin gerçekleştiği Beypazarı havucu, vatandaşların sofralarına yılın 12 ayı ulaştırılıyor.

"GÜNDE EN AZ 15 TON TOPLANIYOR"

23 yıldır sebze ve meyve üreticiliği yapan Mehmet Ertürk, “Havuç ağırlıklı çalışıyoruz. Ispanak, taze soğan, aysberg, pancar ve yeşilliklerin çoğunu ilçemizde yetiştirebiliyoruz. Havuçlarımızı önce tarlalardan makinelerle söküyoruz. Yüksek kesimlerden gelen havuçlarımızı burada büyük havuzlarda yıkıyoruz. Daha sonra paketleme işlemlerini yapıyoruz" dedi.x

"Üç çeşit havucumuz var" diyen Ertürk "Bunlar boyutlarına göre ayrılıyor. Kırıklar, iriler ve birinci kalite olarak ayırıyoruz. Havuçlarımızın kalitesi bu sene güzel ama fiyatlarımız biraz düşük. Havalar iyi gittiğinden havuçlarımızın kalitesi yüksek. Havuç, suyu seven bir sebze ama bizim de sularımız azalmaya başladı. Bu noktada bazen kalitede düşüşler yaşayabiliyoruz" diye konuştu.

Ertürk "Geçen seneye göre bu senenin rekoltesi aynı sayılabilir. Suyu olanın rekoltesi iyi, suyu olmayanın rekoltesi düşük oluyor. Günde 15-20 ton havuç kaldırıyoruz. İlçemizde havuç hasadı 15 Haziran’da başlayıp, kasımın sonuna kadar devam eder. Beypazarı’nda havuç 12 ay boyunca vardır. Tarlada kaliteli havucun kilosu 8-10 lira arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

Özenle yıkanan ve paketlenen havuçlar, tüm işlemlerin ardından 12 ay boyunca Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılarak sofralara renk, tüketicilerin sağlığına sağlık katıyor.

HAVUCUN FAYDALARI

Havucun faydaları saymakla bitmez. Biz de sizin için havucun öne çıkan faydalarını sıraladık;
Kalp hastalığıyla mücadele de havuç çok faydalıdır.
Pek çok kanser türüne havucun faydası vardır.
Havuç gözler için çok faydalı bir besindir.
Beynin sağlıkla işlevini yerine getirmesinde havuç oldukça faydalıdır.
Bağırsaklar ve sindirim sistemine faydası büyüktür.
Hücre yenilenmesi ve onarımına yardımcı olur.
Cildin sağlıkla parlamasını sağlar.
Havuç antiseptik açıdan güçlüdür.
Vücudun temizlenmesine destek verir.
Dişlerin ve diş etlerinin sağlığına faydalıdır.
Felç ve inmeye karşı bedeni korur.

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